ستقوم شركة تروجان للمقاولات العامة بتنفيذ أعمال البناء لفلل المرحلة الأولى من مشروع ريم هلز المباعة بالكامل.

الشركة ستتولى مهمة بناء 218 فيلا فاخرة في أول مُجمع مسوّر في جزيرة الريم في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كيو للعقارات، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة لشركة كيو القابضة) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، عن منح عقد مناقصة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من فلل ريم هلز بتكلفة 1.755 مليار درهم إماراتي لشركة تروجان للمقاولات العامة.

وستتولى شركة تروجان للمقاولات العامة مهمة بناء 218 فيلا فاخرة مباعة بالكامل، تتراوح بين 4 إلى 7 غرف نوم بمساحة بناء تبلغ 3 ملايين قدم مربع، ضمن مشروع ريم هلز الفاخر والمسوّر في جزيرة الريم في قلب العاصمة، والذي يتميز بتفرده وتوفيره أعلى درجات الرفاهية والراحة.

وبهذه المناسبة قال ماجد عودة، الرئيس التنفيذي لشركة كيو القابضة: "يأتي هذا الإعلان للتأكيد على التزامنا الثابت بالجدول الزمني لتنفيذ أعمال المشروع. فبعد عملية الاختيار الدقيقة هذه، فإننا سعداء للغاية بالتقدم الكبير الذي قام به فريق كيو العقارية بهدف تنفيذ هذا المشروع المميز".

يُعتبر مشروع ريم هلز أحد أهم مشاريع كيو للعقارات، والتي تضم العديد من المشاريع السكنية والتجارية والتجزئة قيد التنفيذ حالياً، والتي تمتد على مساحة شاسعة تتعدى ال 30 مليون متر مربع، حيث تقوم الشركة بشكل استراتيجي بتحويل المساحات غير المأهولة سابقاً إلى مجمعات حضرية ديناميكية لتلبية الطلب المتزايد على التطورات العقارية في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على فوزهم بهذا العقد، قال محمد محمود، الرئيس التنفيذي لشركة تروجان للمقاولات العامة: "نُعبر عن سعادتنا باختيارنا من قبل شركة كيو القابضة التي وضعت ثقتها فينا لتسليم فلل المرحلة الأولى، وكلنا فخر بأن نكون جزءاً من هذا المشروع الراقي، وبما أن العمل في فلل المرحلة الأولى سيبدأ في سبتمبر 2023 فإننا حريصون كل الحرص على العمل بشكل وثيق مع فريق كيو لتحقيق رؤية ريم هلز، والتي تمثل حقبة جديدة ومميزة لتصميم مجتمع العاصمة".

ومن الجدير بالذكر أن الإطلاق المرتقب للمرحلة الثالثة والأخيرة من شقق ريم هلز يحظى باهتمام كبير وذلك بناءً على النجاح الملحوظ الذي حققته المراحل السابقة للمشروع، والتي بيعت بالكامل فور إطلاقها.

وستواصل المرحلة الأخيرة العمل على تحقيق تطلعات مجمع ريم هلز، والوفاء بالتزام شركة كيو القابضة بالمساهمة في التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في الريادة عالمياً.

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حول كيو للعقارات:

كيو للعقارات – إحدى شركات كيو القابضة - هي واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري التي تأسست للمساهمة في التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي. وهي تُصمِّم وتبني مشاريع فريدة، رائعة، ومستدامة. وقد أطلقت كيو للعقارات مشروع ريم هلز في جزيرة الريم، وهو أبرز مُجمع سكني مُسور في أبوظبي، يضم مجموعة واسعة من المرافق الحيوية بحيث يجمع بين حياة الفخامة والعيش المريح الهانئ.

حول كيو القابضة:

كيو القابضة هي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة والمدرجة في السوق الثاني لسوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2017، وهي شركة استثمارية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتولى دوراً ريادياً في الاقتصاد من خلال تركيزها على التطوير العقاري والضيافة والاستثمارات الأخرى. ومع التزامها بالتميز والتنويع والابتكار، تحقق كيو القابضة عوائد طويلة الأجل وتدعم الطموحات العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يبني أساساً للاستثمار الناجح والمستدام.

تأسست كيو القابضة لتكون قوة دافعة بارزة في المرحلة التالية من التنمية الاقتصادية العالمية، وهي أداة تمكين قوية للأعمال توفر أساساً متيناً للشركات والمستثمرين في بناء شبكاتهم بكل ثقة وقوة، وإعادة كتابة مستقبل الاستثمار الناجح والمستدام من خلال التركيز على التميز في الأعمال. بالإضافة إلى الاستفادة من الابتكار في التنويع وزيادة القيمة للشركاء.

وستعمل شركة كيو القابضة من خلال توفير عوائد آمنة على المدى الطويل والمساهمة في التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تحقيق نمو مستدام للمساهمين، وبما يدعم الطموحات العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد طوّرت شركة كيو القابضة مبدأً أساسياً لحوكمة الشركات، يساهم في تسهيل الإدارة الفعّالة ويحقق النجاح على المدى الطويل للشركة الأم والشركات التابعة لها.

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