قالت شركة بالم هيلز للتعمير المصرية، يوم الأحد، إنها في مرحلة متقدمة من مفاوضات للحصول على قرض مجمع من 3 بنوك بنحو 1.72 مليار جنيه (35.5 مليون دولار).

وأضافت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية تعليقا على خبر منشور بشأن هذا الأمر، إن القرض يهدف إلى تمويل مشروع "بالمت أكتوبر" المقام في غرب القاهرة على مساحة 45 فدان.

وأشارت الشركة، وهي أبرز المطورين العقاريين في مصر، إلى أنها لم توقع نهائيا إلى الآن على اتفاق القرض.

ويشمل مشروع "بالمت أكتوبر" مناطق سكنية وتجارية ومطاعم ومرافق ترفيهية.

يأتي إعلان بالم هيلز عن القرض المزمع في وقت ارتفعت فيه تكلفة الاقتراض في مصر بعدما رفع البنك المركزي المصري منذ مطلع 2024 أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس.

وتعتمد شركات التطوير العقاري العاملة في مصر بشكل كبير على الاقتراض لتمويل مشروعاتها وتوسعاتها.

ووصلت استثمارات شركة بالم هيلز العام الماضي إلى 5 مليار جنيه، فيما تتوقع استثمار نحو ضعف هذا الرقم خلال العام الجاري (2024)، بحسب تصريحات صحفية لياسين منصور رئيس مجلس إدارة الشركة في وقت سابق من هذا العام.

ولدى بالم هيلز مشروعات في شرق وغرب القاهرة والإسكندرية، والساحل الشمالي، وتمتلك محفظة أراضي تبلغ 29 مليون متر مربع.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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