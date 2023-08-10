ارتفع صافي ربح شركة إعمار العقارية الإماراتية - أحد أكبر الشركات العقارية في الإمارات - 15% على أساس سنوي في النصف الأول من العام إلى 4.9 مليار درهم أو ما يعادل 1.3 مليار دولار، بحسب بيان لبورصة دبي الخميس.

ولم تعلن الشركة عن تفاصيل الربع الثاني من العام.

وبحسب حسابات زاوية عربي بناء على صافي ربح الربع الأول المقدر ب 3.2 مليار درهم إماراتي والذي أعلنت عنه الشركة في بيان مايو الماضي، فقد حققت الشركة 1.7 مليار درهم صافي ربح في الربع الثاني وهو أقل من الربع الأول ومن الربع الثاني 2022 الذي بلغ 2 مليار درهم.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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