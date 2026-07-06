وقعت شركة رتال للتطوير العمراني السعودية، المدرجة في البورصة السعودية "تداول"، اتفاقيتين لشراء وتطوير أرض سكنية بمكة مع مجموعة روشن للتطوير العقاري والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وفق بيان من رتال للبورصة.

ويأتي هذا الاتفاق في ظل موافقة مجلس الوزراء السعودي خلال يونيوعلى اللائحة التنفيذية للنظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار، والذي حل محل النظام الذي أُقر عام 2000. وسهل النظام الجديد الإجراءات ووسع الفئات المسموح لها بالتملك، بما يشمل مناطق في الحرمين.

خلفية سريعة

(وفق مواقع الشركات، بيانات البورصة، وموقع الصندوق السيادي السعودي)

- تأسست رتال عام 2012، وأدرجت في تداول عام 2022.

- تعمل داخل المملكة فقط.

- تمتلك شركة الفوزان القابضة العائلية السعودية التي تعمل في عدة قطاعات منها الصناعة والتطوير العقاري حصة بنحو 53% من رتال.

- أما مجموعة روشن فتأسست عام 2018.

- تتخصص في التطوير العقاري بجانب أصول تجارية، في قطاع الضيافة، الصحة، التعليم، التجزئة، النقل، الخدمات اللوجستية، والترفيه.

ما تفاصيل الاتفاقيتين؟

( وفق البيان)

- تهدف الاتفاقيتين لشراء أرض لتطوير عليها وحدات سكنية في مجتمع المنار بمكة المكرمة.

- قيمة العقد يبلغ 123.8 مليون ريال (33.01 مليون دولار).

- إجمالي عدد الوحدات المتوقع تطويرها 163 وحدة سكنية.

- مدة العقد 36 شهر.

(إعداد: أمنية عاصم، مراجعة قبل النشر: وياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com))

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