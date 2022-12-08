تحولت شركة داماك العقارية الإماراتية ومقرها دبي، للربح في الربع الثالث من العام الجاري.

ووفقا لبيانات الشركة، الصادرة يوم الخميس، سجلت نتائج أعمال الشركة أرباح بقيمة 36.9 مليون دولار خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) مقارنة بخسائر بقيمة 49.7 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تحولت الشركة لتحقيق ربح بقيمة 166.8 مليون دولار، مقابل خسائر بقيمة 145.5 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وداماك العقارية، تأسست في 2002، ولديها مشروعات في دول الخليج والشرق الأوسط والمملكة المتحدة، حسب موقعها الرسمي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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