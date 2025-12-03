تستهدف شركة صقر لإدارة صناديق الاستثمار العقاري المصرية المالكة لمنصة فريدة لبيع العقارات بالتجزئة، إتاحة تداول وثائق ملكية الحصص العقارية بداية من أبريل 2026، حسب تصريحات أحمد صقر، الرئيس التنفيذي للشركة خلال فعالية بالقاهرة هذا الأسبوع.

خلفية سريعة جدا

تأسست منصة فريدة في 2024 وبدأت العمل في مارس 2025، لكن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ضمتها لعدد من المنصات التي تعمل دون الحصول على ترخيص ومنحتها فرصة لتوفيق الأوضاع وتأسيس شركة لإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

وقد حصلت الشركة على الرخصة الشهر الماضي، بما يسمح لها بإصدار وثائق ملكية جزئية، الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صندوق للاستثمار العقاري.

"احنا صندوق عقاري متعدد الإصدارات بدون حدود قصوى.. (الناس) بتشتري وثيقة في عقار محدد،" وفق صقر، مشيرا إلى أن منصة فريدة أصبحت الوجهة التكنولوجية للصندوق.

يشتري الصندوق العقارات ثم يقوم بتجزئتها وطرحها للمستثمرين، ما يسمح لهم بامتلاك حصص عقارية في وحدات سكنية، تجارية، طبية وإدارية، دون الحاجة لشراء وحدة كاملة، ويتاح للمصريين بالخارج والأجانب الاستثمار عبر التطبيق.

يستفيد المستثمرون عبر المنصة من خلال تحقيق أرباح من عوائد الإيجار أو بيع العقار الذي يمتلكون حصة فيه.

أشار صقر، إلى أن منصة فريدة قامت ببيع 11 ألف وثيقة منذ بدء عملها في مارس، وتم بيع نحو 170 عقار.

ما الجديد؟

تستهدف الشركة السماح لأصحاب الحصص العقارية ببيع وتداول حصصهم لمستثمرين آخرين من خلال آلية تداول الوثائق "Resale" بداية من أبريل المقبل، وفق صقر.

وبحسب صقر، فقد حصلت الشركة على رخصة مزاولة هذا النشاط من الرقابة المالية هذا الأسبوع.

"من شهر أبريل القادم، لما احنا نفتح قسم الـ resale الإلكتروني.. (المستثمرين) تقدر تعرض الحصة بتاعتها للبيع داخل المنصة،" حسب صقر.

وأشار إلى أن سعر بيع حصص العملاء سيتم بهامش ربح يتم تحديده عبر المنصة، مضيفا أن الشركة تدير حاليا أصول بنحو 3.5 مليار جنيه، وتستهدف زيادتها إلى 10 مليار جنيه بنهاية 2026.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا