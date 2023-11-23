الدرعية: أعلنت شركة الدرعية عن إطلاق مشروع "الريتز-كارلتون ريزيدينز، الدرعية" أول مشروع للريتز-كارلتون ريزدنسز في المملكة العربية السعودية والذي يضم 106 فيلا فاخرة، تم تصميمها وفقاً للعمارة النجدية العريقة، ويتميز المشروع بموقعه في قلب الدرعية النابض بالحياة، وبالقرب من المواقع الثقافية والتراثية والمناطق الحيوية المزودة بكافة الخدمات مثل الفنادق والمطاعم والعلامات التجارية العالمية.

كما أن فرصة السكن وأسلوب الحياة في مشروع " الريتز-كارلتون ريزيدنسز، الدرعية" السكني فرصة استثنائه في ظل محدودية الفلل المعروضة التي تقدم خدمات ومرافق ذات مستوى عالمي، لا سيما وأن تصاميم جميع الفلل تُحاكي وتمزج التراث النجدي العريق بوسائل الراحة والترفيه الحديثة، وتوفر خيارات متعددة من أنماط الحياة الصحية، التي توازن بين رفاهية السكان وروعة العيش في منزل يتسم بالهدوء والخصوصية والاستمتاع بواحدة من أهم وأفضل الوجهات الثقافية والتراثية في المنطقة والعالم.

يتميز مشروع "الريتز-كارلتون ريزيدنسز ، الدرعية" بالتصاميم الهندسية المعمارية المميزة للفلل السكنية والاستمتاع بالمرافق الخدمية والترفيهية، كما أن تصميم المرافق يوفر أسلوب حياة استثنائي وغير مسبوق في مدينة الرياض، ويمكن للسكان التجول والسير مشياً على الأقدام للوصول إلى الفنادق والمحلات والمنتجعات الفاخرة المحيطة. يتضمن المشروع ستة نماذج للفلل السكنية مكونة من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم، وفناء داخلي، و تتوفر أيضاً ثلاث خيارات للتصاميم الداخلية: النجدي، النجدي المعاصر، والتصميم الحديث.

وعلق جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، على إطلاق المشروع السكني، قائلاً: " في ظل ما تتميز به الدرعية من تاريخ وثقافة وتراث عريق، الذي يُعد أحد أهم العناصر التي تجعلها نموذجاً فريداً لنمط الحياة الاستثنائي المستوحى من الطراز المعماري النجدي المعروف، والتصاميم المميزة؛ فإننا نقدم لشركات الضيافة والعلامات التجارية الأكثر تميزًا وفخامة في العالم فرصة واعدة لإعادة تصور تجارب عملائها وزوار الدرعية، خاصة وأن المشروعات التطويرية وتحسين جودة ونوعية الحياة لا تقتصر على الدرعية فحسب، بل تمتد إلى مدينة الرياض بشكل عام، وأن وجود الدرعية في العاصمة، وما يحدث بها من عمليات تطوير شاملة في جميع مناحي الحياة خلال السنوات الماضية، يجعلها وجهة سياحية وتراثية مثالية للزوار والسياح من محبي الثقافة العريقة، والراغبين في الاستمتاع بخدمات ومرافق ترفيهية عالمية.

وأضاف انزيريلو: "في الوقت الذي نبدأ فيه مرحلة جديدة بهذا الموقع التاريخي العريق؛ نشعر بسعادة بالغة بهذا التعاون مع الريتز-كارلتون، لإنشاء أحد المساكن الفاخرة ذات العلامة التجارية الراقية".

من جهته، عبر سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط بشركة ماريوت الدولية، عن سعادته بتعزيز العلاقات مع شركة الدرعية، قائلاً: "نحن فخورون بأن هذ المشروع السكني الفاخر في الدرعية سيحمل العلامة التجارية للريتز-كارلتون، التي أثبتت نفسها كرمز للفخامة والأناقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه مع انطلاق هذا المشروع السكني الفاخر، سيصبح إرث الريتز-كارلتون أسلوب حياة، يرتقي بمعنى نمط الحياة والمعيشة الراقية في الوجهة الثقافية والتاريخية الأولى في المملكة.

كما حازت شركة الدرعية في وقت سابق على شهادة المطور العقاري للبيع على الخارطة من قبل البرنامج الوطني للبيع والتأجير على الخارطة "وافي"، بعد استيفاء الشروط والمعايير التي تنظم العلاقة بين المطور العقاري والمستفيدين من الوحدات السكنية.

تندرج المشاريع السكنية في شركة الدرعية ضمن مشاريع التطوير العقاري، التي تعمل شركة الدرعية على إنجازها، وتشمل افتتاح عدد من المشاريع السكنية التي من المقرر أن يصل عددها الإجمالي خلال الأعوام المقبلة إلى أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، والعديد من الفنادق والمتاجر والمطاعم العالمية، والمتاحف والمسارح المفتوحة والأكاديميات التعليمية، بالإضافة إلى حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة التراث العالمي باليونيسكو، مما يعزّز مكانة الدرعية كمركز ضيافة عالمي. لا سيما وأن الشركة تبنت استراتيجية تطوير حضرية وتنموية شاملة تستهدف تعزيز مفهوم الاستدامة وتواكب متطلبات التطوير المستقبلية. إذ تسعى الشركة من خلال مشاريعها إلى الإسهام في تحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، للارتقاء بمستوى جودة الحياة في إطار ما توفره المشاريع من فرص متنوعة لحياة عصرية واسعة الخيارات، ومتعددة الأنماط.

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لمحة عن الدرعية :

تمثل الدرعية رمزًا وطنيًّا بارزًا في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى التي تم تأسيسها عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود الذي اتخذ من الدرعية عاصمةً أولى للحكم ومركزًا علميًّا واجتماعيًّا.

ضمّت الدرعية حينها حي الطريف، يتوسّطه قصر سلوى الذي كان قصر الحكم حينها، كما كان حي الطريف مقرًّا للأسرة المالكة، وتم تصنيفه في 2010م ضمن مواقع التراث العالمي من قبل منظمة اليونيسكو لكونه أحد أكبر الأحياء في العالم المبنية بطوب اللبن.

كما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا في عام 2017م، بإنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية وتشكيل مجلس إدارتها برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-. وتسعى الهيئة للحفاظ على الإرث التاريخي والمعماري للدرعية، لكونها عرين أئمة الدولة السعودية ومهد انطلاقها، كما تعدّ هيئة تطوير بوابة الدرعية الجهة التنظيمية والإشرافية على المنطقة التي تمتد على مساحة 194 كيلومترًا مربعًا.

تأسّست شركة الدرعية التي تعد أحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في عام 2022م، وذلك لتطوير مشروع الدرعية، والعمل لجعل الدرعية مقصدًا عالميًّا يعكس الإرث السعودي الأصيل، وهو ما سيتيح للزوار فرصة التعرف عن قرب على تاريخ المملكة العربية السعودية في أجواء نجدية عريقة. كما تسهم شركة الدرعية في تحويل الدرعية إلى واحدة من أهم الوجهات التراثية والثقافية والترفيهية في العالم، حيث تعمل على تحقيق ذلك بصفتها الجهة التنفيذية لمشروع الدرعية، الذي يضم عددًا من المؤسسات التعليمية والثقافية والفنية ومجموعة منتقاة من أرقى الفنادق والمنتجعات العالمية، إضافةً إلى محلات التسوق العالمية والمحلية وأشهر المطاعم والمقاهي من حول العالم.

ويساعد تحقيق التوجهات الإستراتيجية وتنفيذها على جعل زيارة الدرعية تجربة فريدة وذات قيمة لزوارها من حيث تنوع الأنشطة الثقافية والسياحية التي تسهم في تحقيق أهداف الشركة بحلول عام 2030م.

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