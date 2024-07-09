قال أحمد عبد الله، نائب رئيس مجموعة شركات ريدكون المصرية، والتي تعمل في عدة قطاعات بينها المقاولات والتطوير العقاري، إن شركته تدرس مشروعات بينها سكنية في السعودية في مناطق مثل البحر الأحمر والرياض، متوقعا الاتفاق على مشروعات خلال العام الجاري.

ومن بين شركات المجموعة، شركة ريدكون للتعمير والتي تعمل في قطاع المقاولات بمصر منذ أكثر من 30 عام، وأسست شركة في السعودية العام الماضي بالشراكة مع شركة ريادة القابضة السعودية.

وتوقع عبدالله، في تصريحات لعدد من الصحفيين على هامش فعالية في القاهرة يوم الاثنين، أن تنتهي الشركة من أعمال المقاولات لمشروع في منطقة البحر الأحمر السعودية باستثمارات 220 مليون ريال (58.7 مليون دولار) خلال سنة.

وعن المشروعات المستهدفة في أسواق خارجية أخرى قال عبدالله "فيه العراق وليبيا إن شاء الله".

أما في مصر، قال عبدالله إن المجموعة تدرس مشروعات مقاولات أو تطوير في الساحل الشمالي، والتجمع والشيخ زايد بالقاهرة. وتستهدف تنفيذ أعمال بنحو 20 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وستنفذ الشركة أعمال المقاولات لمشروع تملكه شركة مصر ايطاليا المصرية "سولاري" في الساحل الشمالي، وفق ما أعلنته الشركتان الاثنين. ولم يتم الإفصاح عن تكلفة تلك الأعمال.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا