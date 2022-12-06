وقعت داماك العقارية الإماراتية ومقرها دبي، اتفاقية شراكة مع مجموعة فنادق ماندارين أورينتال، لإدارة وتشغيل منتجع جديد بالمالديف.



وقالت الشركة في بيان عبر موقعها الرسمي، يوم الثلاثاء، إن المنتجع قيد التطوير ومن المقرر افتتاحه عام 2025.



داماك العقارية، تأسست في 2002، ولديها مشروعات في دول الخليج والشرق الأوسط والمملكة المتحدة، حسب موقعها الرسمي.



أما مجموعة فنادق ماندارين أورينتال، تأسست في شرق آسيا،, تدير 36 فندق وسبعة مساكن في 24 دولة، وفقا للبيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا