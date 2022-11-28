أعلنت منصة المشاريع الاستثمارية الإماراتية "دسربت أي دي" الإماراتية والتابعة لـ "القابضة" (ADQ)، أنها ستستثمر في منصة بلوجراوند”Blueground” الرقمية لتأجير الشقق، وفق بيان يوم الاثنين.

لم يذكر البيان قيمة الاستثمار، وهذا أبرز ما نعرف عن هذه الشراكة:

(وفقا لبيان صحفي)

- هو أول مشروع ضمن شراكة استثمارية بين "القابضة" واليونان لتمويل استثمارات بقيمة 4 مليارات يورو- سبق أن أُعلن عنها.

ـ "دسربت أي دي" ستدعم خطة بلوجراوند للتوسع إلى 50 مدينة بحلول عام 2025.

- تعمل بلوجراوند حاليا في 26 مدينة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ـ تأسست في أثينا عام 2013.

- تضم محفظتها حاليا نحو 8 آلاف شقة.

ـ تستهدف الوصول إلى 35 ألف شقة في 50 مدينة حول العالم بحلول نهاية 2025.

- توفر المنصة حلول للإقامة في الشقق الجاهزة للسكن لمدة شهر أو أكثر.

ـ تعمل المنصة في مدن أمريكية من بينها نيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وفي الشرق الأوسط دبي ومدن أوروبية تشمل باريس ولندن وغيرها.

- "سيتيح لنا استثمار "دسربت أي دي" فرصة لمواصلة التوسّع بمحفظتنا من الشقق الجاهزة في جميع أنحاء العالم، ولإعادة ابتكار أساليب معيشة الناس، من خلال توفير مساكن عالية الجودة في المواقع التي يفضلونها وعلى مدار الساعة من خلال منصتنا"، بحسب ما قاله أليكس تشاسيليفثيريو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلوجراوند".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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