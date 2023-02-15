وقعت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، اتفاق مع الحكومة المصرية، بشأن مشروعها "الجونة" يتضمن عدة إجراءات بينها إنهاء خلاف مع جهات حكومية وإعادة تخطيط جزء من المشروع، وفقا لبيان من الشركة لبورصة مصر الأربعاء.

أنشأت الشركة - وهي واحدة من أكبر المطورين العقاريين في مصر- مدينة الجونة منذ أكثر من 30 عام، على شاطئ البحر الأحمر، وتضم فنادق ومطاعم وعقارات سكنية، واكتسبت المدينة السياحية شهرة إضافية باستضافتها مهرجان فني عرف باسمها "مهرجان الجونة السينمائي".

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 37 مليون متر مربع، وفقا لموقع الشركة، فيما يبلغ حجم الأراضي التي لم يتم تنميتها في المشروع 17.4 مليون متر مربع حسب البيان.

وقالت الشركة إن الاتفاق يرتكز على "جهود الحكومة المصرية المستمرة لدعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر".

تفاصيل الاتفاق

تضمن الاتفاق، تسوية أية نزاعات قائمة مع جهاز حماية البيئة وتبرئتها من أي مطالبات إضافة لمنحها تصاريح بيئية لـ 24 مشروع في الجونة.

وخفضت الشركة حرم الشاطئ (المسافة بين البحر والمباني) للأراضي التي لم يتم تنميتها بعد، في المشروع من 200 متر إلى 105 متر، بما يسمح لها بزيادة المباني المطلة على البحر، وفقا للاتفاق، الذي منح الشركة حق ربط بحيراتها بالبحر من خلال قناتين جديدتين.

وستدفع الشركة 39 مليون دولار للحكومة مقابل هذه الإجراءات (تخفيض حرم الشاطئ والتسوية والتصاريح) تُسدد عند التوقيع.

تضمن الاتفاق، الموافقة على مخطط عام جديد لقطعة الأرض المتبقية وتتضمن ما يقرب من 1.2 مليون متر مربع من البحيرات المتصلة وألف غرفة فندقية لكل 10 سنوات.

كما تم تعديل رسوم التصرفات المستحقة للدولة، عن الأرض التي لم يتم تنميتها بعد، لتبلغ 112 مليون دولار، تسدد منها الشركة 21 مليون دولار عند التوقيع، على أن يتم تقسيط المتبقي على 15 عام، وأن يكون مبلغ 79 مليون دولار مستحق بين السنة الـ 11 و الـ 15.

وقالت الشركة إنها ستمول المبالغ المستحقة للدولة وفقا للاتفاق من خلال موارد ذاتية حالية ومستقبلية، إضافة لقرض من الشركة الأم بـ 30 مليون دولار.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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