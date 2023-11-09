أعلنت إعمار العقارية عن ارتفاع أرباحها الصافية في فترة التسعة أشهر من العام إلى نحو 8.24 مليار درهم مقابل 5.79 مليار درهم في الفترة المماثلة من 2022.

وقالت إعمار، إنها سجلت ارتفاع في مبيعاتها العقارية بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 31.1 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وإعمار هي إحدى أكبر الشركات العقارية بالإمارات، ومؤسسها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، وتتوزع مشاريعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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