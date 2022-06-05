عرض تحالف "مستثمرين استراتيجيين" الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم بنك الاستثمار المصري بلتون المالية القابضة.

وقدم التحالف العرض عن طريق شركة " دبليو إم" وهي شركة استشارات مقرها القاهرة، لشراء نسبة لا تقل عن 51% ولا تزيد عن 90% من أسهم بلتون بموجب عرض شراء إجباري بسعر مبدئي 1.35 جنيه للسهم، يسري لمدة 60 يوم، حسب افصاحات منشورة على موقع البورصة المصرية.

ولم يكشف البيان هوية المستثمرين المشاركين في التحالف، إلا أنه ذكر أسم "وائل المحجري" ممثلًا عن شركة دابليو إم، الذي تولى مناصب قيادية في بلتون منذ عام 2003.

وأغلق سهم بلتون الخميس الماضي عند 1.03 جنيه، أي أن سعر العرض يقدم علاوة تزيد عن 30%، لكنه أقل من القيمة الأسمية للسهم عند جنيهان.

وتحمل ميزانية بلتون بخسائر مرحلة قدرها 577 مليون جنيه، بما يجعل إجمالي حقوق الملكية 377 مليون جنيه بنهاية مارس.

وارتفع سهم بلتون 11.6% ليصل إلى 1.18 جنيه الساعة 2:48 مساء بتوقيت دبي.

ماذا نعرف عن بلتون؟

تأسست عام 2006، وتشمل أنشطتها السمسرة في الأوراق المالية وإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار وأنشطة بنوك الاستثمار والتأجير التمويلي والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي ورأس المال المخاطر.

بلغ إجمالي أصولها 1.94 مليار (104 مليار دولار) جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، وحققت صافي ربح 3.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.

تدير أصول تتخطى 26 مليار جنيه، وأدارت عمليات اندماج واستحواذ وصفقات في سوق المال تزيد عن 110 مليار جنيه.

موافقات رسمية

ويجب على مقدم عرض الشراء الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية المصرية قبل اتمام الصفقة، وهي قاعدة جديدة تم سنها العام الحالي بعد تقدم بنك أبوظبي الأول بعرض استحواذ على حصة أغلبية من أسهم المجموعة المالية هيرميس، أكبر بنك استثماري في البلاد.

ولم يحصل أبوظبي الأول على موافقة هيئة الرقابة المالية لبدء الفحص النافي للجهالة قبل أن يسحب العرض في أبريل الماضي.

(إعداد: أماني رضوان تحرير أحمد فتيحة للتواصل:ahmed.feteha@lseg.com)

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