ارتفعت أرباح شركة فلاي دبي الإماراتية للطيران، خلال العام الماضي بنسبة 75% على أساس سنوي لتسجل 2.1 مليار درهم (572 مليون دولار) وفق بيان الخميس.

وعاد قطاع الطيران للانتعاش بعد أن عانى نتيجة الإغلاقات عقب جائحة كوفيد19، فيما تسعى دبي - التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة والأعمال - لزيادة التدفقات من هذه القطاعات بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في اقتصاد دولة الإمارات.

وبدأت الشركة أعمالها في 2009، ومقرها دبي، ولديها أسطول مكون من 85 طائرة، وأكثر من 125 وجهة سفر، وفق موقعها.

ووفق البيان، ارتفع إجمالي العائدات خلال العام بنحو 23% إلى 11.2 مليار درهم مقارنة بـ 9.1 مليار درهم في عام 2022.

وزاد عدد المسافرين خلال العام بنحو 31% على أساس سنوي، ليصل إلى 13.8 مليون مسافر، ووفق البيان تخطى عدد المسافرين في 2023 مستوى ما قبل جائحة كوفيد19 والذي كان 11 مليون مسافر.

وقالت الشركة في بيانها إن نتائج العام الماضي "أقوى أداء للناقلة على الإطلاق".

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، في البيان "واصلنا زخم النمو متجاوزين جميع مستويات ما قبل الجائحة ليكون هذا العام الأكثر ربحية في تاريخ الشركة".

وقالت الشركة إنها تواصل استكشاف خيارات التحوط في مجال الوقود الذي يمثل أعلى بند في النفقات التشغيلية بـ 32% سنويا بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وقالت إنها قامت في العام الماضي بتحوط 12% من متطلباتها من الوقود.

وتسعى الشركة خلال العام الجاري، لزيادة وجهات السفر، وتوسيع أسطولها حيث تتوقع استلام 12 طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8، وقال الغيث إن ذلك "يسمح لنا من إضافة المزيد من السعة على الوجهات الحالية مع عودة السفر في الأسواق التي نخدمها إلى مستويات ما قبل الجائحة".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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