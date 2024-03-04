أعلن مجلس إدارة طيران الجزيرة الكويتية تعيين براتان باسوباتاي كرئيس تنفيذي للشركة بعد استقالة روهيت راماشاندران من منصبه لأسباب خاصة، وفقا لبيان نشره موقع البورصة الكويتية يوم الاثنين.

وفقا للبيان، سيتولى باسوباتاي مهامه كرئيس تنفيذي للشركة يوم 26 مارس 2024 وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية وموافقة الجهات المختصة.

وتأسست شركة طيران الجزيرة عام 2004، وأدرجت في البورصة الكويتية عام 2008، وتقدم خدمات النقل الجوي، وفق بياناتها المنشورة على موقع البورصة الكويتية.

(إعداد: جيهان لغماري، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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