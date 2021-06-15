تكبدت شركة طيران الإمارات خسائر قدرها 20.3 مليار درهم (5.5 مليار دولار أمريكي) في العام المالي 2021/2020 والذي انتهى مارس الماضي، بحسب بيان أصدرته الشركة يوم الثلاثاء.

نبذة سريعة عن الشركة

(من الموقع الرسمي للشركة)

انطلقت أولى رحلات طيران الإمارات في أكتوبر من عام 1985 بطائرتين مستأجرتين، وتشغل اليوم أكبر أسطول من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777 في العالم. ووصل اليوم حجم أسطول الشركة إلى 270 طائرة تسافر إلى 157 وجهة.

وتعد طيران الإمارات واحدة من عشرات الشركات التابعة لمجموعة الإمارات والتي تشمل دناتا، وهي واحدة من أكبر الشركات التي توفر خدمات الطيران والشحن وتموين الطائرات.

التفاصيل

(بحسب البيان)

كانت شركة طيران الإمارات قد حققت أرباح قدرها 1.1 مليار درهم (299 مليون دولار أمريكي) في العام المالي السابق.

وأوضحت طيران الإمارات انخفاض العائدات بنسبة 66% إلى 30.9 مليار درهم (8.4 مليار دولار أمريكي) نتيجة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والتي شملت تعليق رحلات الطيران.

وانخفض عدد الركاب الذين نقلتهم طيران الإمارات بنسبة 88% في العام المالي 2021/2020 ليسجل 6.6 ملايين راكب.

وساهمت العائدات من نقل الركاب بنسبة 36.4% في إجمالي عائدات طيران الإمارات بينما استحوذ الشحن الجوي على 56.6% وشحن الأمتعة الزائدة 0.7%. ومثلت عائدات الشركة من مصادر أخرى 6.3%، بحسب التقرير المالي للمجموعة.

وقد سجلت مجموعة الإمارات خسائر لأول مرة في 3 عقود ب 22.1 مليار درهم (6 مليار دولار أمريكي)، أدت إلى تسريح نحو ثلث العاملين لأول مرة في تاريخ المجموعة حيث انخفض إجمالي القوى العاملة بنسبة 31% إلى 75,145 موظف من أكثر من 160 جنسية مختلفة، بحسب بيان الشركة.

وفيما يلي نظرة على أرباح الشركة قبل وبعد الجائحة (العام المالي ينتهي 31 مارس من كل عام):

طيران الإمارات

2021/2020: خسائر 20.3 مليار درهم (5.5 مليارات دولار أمريكي)

2020/2019: أرباح 1.1 مليار درهم (299 مليون دولار أمريكي)

2019/2018: أرباح 900 مليون درهم (245 مليون دولار أمريكي)

2018/2017: أرباح 2.8 مليار درهم (762 مليون دولار أمريكي)

مجموعة الإمارات

2021/2020: خسائر 22.1 مليار درهم (6 مليار دولار أمريكي)

2020/2019: أرباح 1.67 مليار درهم (455 مليون دولار أمريكي)

*(تم اعتماد سعر الصرف 3.67 دراهم مقابل الدولار الأمريكي).

(إعداد فريق زاوية عربي)

(تحرير شريف طارق، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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