سيتم تنفيذ المشروع الضخم تحت نظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) لمدة 30 عاماً

حقك التحالف الذي يضم شركتي " أوراسكوم للإنشاءات" و"ماتيتو" بالشراكة مع كل من شركة بترول أبو ظبي الوطنية ش.م.ع (أدنوك) وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة) الإغلاق المالي ،في وقت قياسي، لمشروع ضخم لمعالجة مياه البحر ونقلها في إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشمل هذا المشروع محطة معالجة مياه البحر بإستخدام تكنولوجيا التصفية النانو بطاقة انتاجية تزيد عن 110 مليون جالون يومياً (500,000 متر مكعب في اليوم) بالإضافة إلى خط لنقل المياه على مسافة تقدر بحوالي 75 كيلومترًا ، بالإضافة إلى شبكة توزيع ميدانية سعة اكثر من 230 كيلومترًا لدعم وصيانة ضغط الخزانات في حقلي "باب" و"بوحصا" في إمارة أبو ظبي

يسمح هذا الإنجاز في الإغلاق المالي بإنطلاق أعمال الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) بأقصى سرعة ، و ببدأ العمليات التجارية كما هو مقرر في يونيو 2026.

ويتكون الاستثمار لتطوير المشروع، الذي يصل قيمته إلى 2.2 مليار دولار أمريكي، من مزيج من الديون وحقوق الملكية. وسيتم توفير تمويل المشروع بدون حق الرجوع من قبل بنك أبو ظبي التجاري ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري ومصرف الإمارات للتنمية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول وبنك الخليج الدولي وناتيكسيس وبنك وربة.

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شركة أوراسكوم للإنشاءات:

شركة أوراسكوم للإنشاءات هي شركة عالمية رائدة في مجال أعمال الهندسة والإنشاء تركز بشكل أساسي على تنفيذ مشاريع البنية التحتية والصناعية والتجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة. تم تصنيف المجموعة ضمن أفضل شركات المقاولات على مستوي العالم. وتمتلك 50٪ من مجموعة BESIX، كما أن للمجموعة خبرة واسعة والعديد من الاستثمارات في مواد البناء وإدارة المرافق وخدمات المعدات.

تقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بتنفيذ استراتيجيتها لبناء وامتلاك وتشغيل مشاريع في قطاعي المياه والامتيازات، وقد عززت مكانتها الرائدة كلاعب رئيسي في المنطقة.

مؤخرا، أنجزت المجموعة بعضًا من أكبر المشاريع في قطاع معالجة المياه في جميع أنحاء العالم مثل محطة معالجة مياه بحر البقر في مصر، وهي الأكبر في العالم بطاقة 5.6 مليون متر مكعب/ يوم، ومحطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي في مصر وهي من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في العالم التي يتم تنفيذها في مرحلة واحدة بطاقة 1.6 مليون متر مكعب/يوم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المجموعة هي المالك والمطور المشارك لأول مشروع بشراكة بين القطاع العام والخاص في مصر وهو محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، وأول مشروع مستقل لمعالجة مياه الصرف الصحي في المملكة العربية السعودية، غرب الدمام.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.orascom.com.

مسئول علاقات المستثمرين

الأستاذ/ هشام الحلبي

hesham.elhalaby@orascom.com

ir@orascom.com

www.orascom.com

(بورصة ناسداك دبي: OC، وبالبورصة المصرية: ORAS)

شركة ماتيتو

بفضل مبادئها التأسيسية القوية المتمثلة في التأثير، الاستدامة، والابتكار، نجحت ماتيتو في إثبات مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال استثمار وتشغيل أصول المياه والصرف الصحي. تتميز الشركة بتوجهها الواضح نحو تلبية احتياجات السوق، وتتمتع بأساس مالي قوي ومحفظة واسعة من المشاريع الضخمة والعالمية في صناعة المياه. تعمل ماتيتو في 4 قطاعات أعمال رئيسية وهي: التصميم والبناء، والمرافق، والتشغيل والصيانة، والحلول الكيميائية.

تعتبر ماتيتو من الشركات الرائدة في الأسواق الناشئة، والتي تعمل في كافة مراحل معالجة المياه، وتتخصص في تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، بالإضافة إلى توفير الحلول الصناعية في قطاع المياه. تمكنت الشركة من تطوير مجموعة متنوعة من المشاريع المهمة في أسواقها الرئيسية حول العالم.

وبمسيرتها الحافلة التي استمرت ل 65 عامًا، وتوظيفها ل 4500 شخص، واستثمار خبرتها في 50 دولة، وتواجدها في أكثر من20 مكتباً حول العالم، تحتل ماتيتو اليوم موقع الصدارة في صناعة المياه. وتلعب ماتيتو دوراً بارزأً في تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال التزامها بالعمل مع العديد من الحكومات والقطاعات الصناعية والمجتمعات لتأمين وإدارة احتياجاتهم من المياه. وبفضل قدراتها الهندسية العالية، توفر الشركة حلولًا مخصصة ومستدامة للبنية التحتية، كما تفخر بإنجازاتها في توفير عشرات الملايين من الأمتار المكعبة من المياه المعالجة لعملائها في مختلف البلديات والقطاعات الصناعية.

كانت المجموعة أول من أدخل تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه خارج الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1972 وأول مجموعة تقدم الي السوق نظام الامتياز مع الكيانات الخاصة بموجب عقود الانتفاع والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في الإمارات، السعودية، أوزبكستان، مصر، رواندا، صربيا، و قطر.

إن ماتيتو هي شركة خاصة تضم مساهمين رئيسيين من بينهم شركة ميتسوبيشي، وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، ومؤسسة التمويل الدولية (عضو مجموعة البنك الدولي).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.metito.com

مسئول الإتصال المؤسسي

الأستاذة/ ريم صالح

Reem.saleh@metito.com