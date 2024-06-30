تجري شركة طاقة عربية - إحدى شركات مجموعة القلعة المصرية والمدرجة ببورصة مصر- مفاوضات لإنتاج 150 ميغاوات من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية، وفق ما قاله خالد أبو بكر رئيس مجلس الإدارة لزاوية عربي.

وتعمل طاقة عربية، في عدة قطاعات بينها إنتاح الكهرباء، وذلك من خلال مشاريع إنتاج وتوزيع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة.

"فيه حاجات (بنعمل) Negotiation (مفاوضات) وConstruction (إنشاءات) بنخلّص فيها في حدود 150 (ميغاوات)،" وفق ما قاله أبوبكر على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الأحد.

وقال رئيس الشركة إن المفاوضات تجري مع عملاء في قطاعات سياحية وصناعية وزراعية في مناطق مختلفة بمصر.

(إعداد: صفية منير وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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