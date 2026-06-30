قدمت شركة الوهج الأزرق للصناعة "بلو غاز" السعودية العاملة في تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز، عرض شراء لرفع حصتها في شركة مسقط للغازات "مسقط غاز" العاملة في تعبئة وتوزيع الغاز والمدرجة في بورصة مسقط، بعد أن استحوذت على حصة حاكمة تبلغ 41.84% مارس الماضي، وفق بيانات رسمية.

خلفية سريعة عن الشركتين

مسقط للغازات: يعود نشاطها إلى عام 1983، وأصبحت شركة مساهمة عامة في عام 1989، فيما أدرجت أسهمها في بورصة مسقط في يناير 2002. وتعمل في إنتاج وتعبئة وتوزيع الغازات الصناعية وغاز البترول المسال، ولديها 9 محطات تعبئة وتصدر منتجاتها إلى قطر، الكويت والإمارات.

الوهج الأزرق للصناعة "بلو غاز": مقرها الرياض، ومتخصصة في التطوير والاستثمار في البنية التحتية لقطاع الغاز تعمل في السعودية.

ماذا نعرف عن الاستحواذ المحتمل؟

(وفق إفصاحات صادرة عن مسقط للغازات)

تقدمت بلو غاز بعرض للاستحواذ على ما يصل لـ 100% من مسقط للغازات وفق القواعد التنظيمية، لكنها لا تنوي شطب الشركة من البورصة وتعتزم إبقاء ما لا يقل عن 25% من أسهم مسقط للغاز متداولة في السوق.

وفي حال استجاب المساهمون لعرض الشراء وارتفعت ملكية بلو غاز عن 75% من مسقط غاز فإنها تعتزم تنفيذ طرح ثانوي للنسبة المكملة لـ 25% تداول حر، خلال نحو 3 أشهر على الأقل من موعد إغلاق عرض الاستحواذ.

يبلغ سعر العرض 0.151 ريال عُماني للسهم، وتداول سعر السهم الثلاثاء عند 0.145 ريال عماني.

ويمتد العرض من 14 يونيو حتى 5 يوليو 2026.

ويرى مجلس إدارة الشركة العُمانية أن سعر العرض عادل من الناحية المالية استنادا إلى التقييم المستقل للسهم.