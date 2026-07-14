تنفذ شركة مصر للألومنيوم، المملوكة للدولة والمدرجة في البورصة المصرية، خطة للتحول إلى الطاقة النظيفة، في مسعى لخفض تكاليف الإنتاج والحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق الأوروبية، التي تستحوذ على غالبية صادراتها، في ظل تطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

وفي أحدث خطوات دعم هذا التحول، حصل مشروع محطة دندرة للطاقة الشمسية، المُنشأ خصيصا لتزويد مجمع مصر للألومنيوم بالكهرباء النظيفة، على تمويل جديد يصل إلى 66 مليون دولار من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية للمرحلة الأولى والحالية من المشروع.

ستحصل الشركة على هذا التمويل بواقع 46 مليون دولار من الموارد العادية للبنك و20 مليون دولار من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) الذي يديره البنك الدولي + بنوك تنموية أخرى، وفق بيان البنك الأفريقي للتنمية.

وبذلك ترتفع التمويلات المعلنة للمشروع حتى الآن إلى 146 مليون دولار، حيث إضافة إلى تمويل البنك الأفريقي للتنمية، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويل يصل إلى 80 مليون دولار.

عن مصر للألومنيوم

(وفق موقع الشركة + بيانات حكومية)

تأسست بمحافظة قنا وبدأت الإنتاج عام 1975.

ادرجت في البورصة المصرية في 29 يوليو 1997.

تتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية الحكومية.

تصنع الألومنيوم ومنتجاته، بما يشمل السبائك، الأسلاك، ولفائف وشرائط الألومنيوم.

تبلغ طاقتها الإنتاجية القصوى نحو 320 ألف طن سنويا.

تُصدر أكثر من 50% من إنتاجها.

تتجه غالبية صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تشمل أسواقها التصديرية إسبانيا، بولندا، إيطاليا، اليونان، سلوفينيا، والمغرب، وسوريا.

تعد الآن إحدى أبرز شركات إنتاج الألومنيوم في مصر وأفريقيا.

عن المشروع

(وفق بيانات الممولين والشركاء + بيان حكومي سابق)

- أُنشئ مشروع محطة دندرة للطاقة الشمسية في قنا خصيصا لتغذية مجمع مصر للألومنيوم بالكهرباء النظيفة، وستكون الشركة المشتري الوحيد للكهرباء المنتجة منه بموجب اتفاقية شراء طاقة تمتد 25 عام.

- تتولى تنفيذ المشروع شركة دندرة للطاقة الشمسية، وهي شركة مصرية مملوكة بالكامل لشركة سكاتك النرويجية، المدرجة في بورصة أوسلو والمتخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة.

- تشمل المرحلة الحالية وهي الأولى من مشروع دندرة إنشاء محطة طاقة شمسية إلى جانب نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات.

- من المتوقع بدء التشغيل التجاري مطلع 2028.

- تُقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بالكامل بنحو 650 مليون دولار، بينما تتجاوز تكلفة المرحلة الأولى 290 مليون دولار.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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