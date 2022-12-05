· ينسجم هذا التغيير مع توجه دولة الإمارات والتزامها الرامي لتحقيق استراتيجية الحياد المناخي بحلول عام 2050.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلنت شركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، اليوم عن انتقال مصبح الكعبي من منصبه الحالي في مبادلة كرئيس تنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات، ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي الجديد في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اعتباراً من الاثنين 16 يناير 2023.

ويأتي تعيين مصبح الكعبي في أعقاب إعلان استراتيجية أدنوك لدعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. حيث يركز قطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي الجديد على الاستثمار في الطاقات الجديدة والحلول منخفضة الكربون، بالإضافة إلى النمو الدولي في مجالات تشمل الغاز والغاز الطبيعي المسال والمواد الكيماوية.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة:"يمثل الدور القيادي الذي لعبه مصبح الكعبي في قطاع الطاقة في الإمارات وعلى المستوى العالمي، بالإضافة إلى قيادته على مدى عقود لمختلف الاستثمارات والشراكات العالمية التي ساهمت في تعزيز وتقدم الأولويات الوطنية، رافداً فريداً يؤهله لقيادة هذا القطاع الحيوي الجديد في شركة بترول أبوظبي الوطنية".

وأضاف: "نود في مبادلة أن نتوجه بالشكر لمصبح الكعبي على عمله وإنجازاته على مدار العقد الماضي. ونتمنى له التوفيق خلال انضمامه لعدد من زملائه المتميزين من خريجي مبادلة، لخدمة دولة الإمارات في مهام وطنية جديدة ومهمة".

قدمت مبادلة، منذ العام 2002، جيلاً من القادة شغلوا العديد من المناصب القيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمن بعضاً من الوزراء في المجلس الوزاري لدولة الإمارات، ورؤساء تنفيذيين للمؤسسات الإماراتية الكبرى، وقادة أعمال عالميين، وأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي.

وقد شغل مصبح الكعبي خلال سنوات عمله في مبادلة، عضوية لجنة الاستثمار في الشركة؛ حيث لعب دوراً استراتيجياً في تقديم المشورة بشأن جميع القرارات الاستثمارية الرئيسية المتعلقة بقطاعات الشركة وأعمالها المتنوعة.

وشغل مصبح الكعبي منذ عام 2021، منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، ويعمل هذا القطاع على دعم وتسريع جهود التحوّل الاقتصادي لدولة الإمارات من خلال تأسيس شركات وطنية رائدة، ومجمعات صناعية وتجارية، وتشمل محفظة أعمال هذا القطاع شراكات عالمية، وأصول وطنية في قطاعات مثل الطاقة والمعادن وصناعة الطيران والتكنولوجيا والرعاية الصحية والعقارات والبنية التحتية.

وقبل توليه منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات، شغل مصبح الكعبي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في مبادلة خلال الفترة من 2017 إلى 2020، حيث تولى الإشراف على محفظة عالمية متكاملة في قطاع الطاقة باستثمارات تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، وتضم أكثر من 10 شركات عالمية على امتداد سلسلة القيمة.

وكان مصبح الكعبي قد بدأ مسيرته المهنية في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حيث أمضى 16 عاماً تقلد خلالها مجموعة من المناصب الفنية والإدارية، حتى تولى قيادة قسم الاستكشاف في أدنوك.

ومع تعيين الكعبي في منصبه الجديد في أدنوك، أكدت مبادلة أن وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة سيتولى مهام الرئيس التنفيذي المؤقت لقطاع الاستثمار في الإمارات.

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نبذة عن "مبادلة":

شركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادية، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي.

تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 894 مليار درهم إماراتي) 243.4 مليار دولار أمريكي( على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، وتسخر خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة الأمد، لتحقيق الأرباح والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

يقع المقر الرئيسي لمبادلة في أبوظبي، ولديها مكاتب في كل من لندن، وموسكو، ونيويورك، وبكين.

لمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة www.mubadala.com ومتابعة صفحاتنا على لينكد إن وتويتر وإنستجرام ويوتيوب (@Mubadala).