خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023

هذا الحل الذي سيُمكِّن شركات الطاقة من تعزيز إدارتها للبيانات ورفع مستوى كفاءتها التشغيلية، مع تقليل أعباءها المالية، كما سيوفر لها الأسس اللازمة لتطوير واستخدام حلول جديدة تساعد في اتخاذ القرارات بشكل مدروس.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مايكروسوفت اليوم عن إطلاق منصة أزور لإدارة البيانات المخصصة لقطاع الطاقة، وهو حل مصمم خصيصًا لتمكين ودعم شركات الطاقة بما يضمن لها تطوير تطبيقات برمجية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها بكفاءة.

تم إطلاق هذا الحل على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، والذي صمم خصيصًا لمساعدة شركات الطاقة على جمع البيانات بسرعة من مصادر مختلفة. وهو يوفر مجموعة من الأدوات التحليلية التي تساهم في معالجة هذه البيانات وتقديم رؤى قيمة حول كيفية إنتاج واستهلاك الطاقة وكفاءتها، مما يمكّن شركات الطاقة من تطوير تطبيقات جديدة وإطلاقها بسرعة، وكذلك اتخاذ قرارات دقيقة تُحسن من مستوى عملياتها.

يفتح هذا التطوير الجديد الأفاق أمام شركات الطاقة لتبادل بياناتها، كما يمكّنها من تحقيق تواصل أكثر فعالية مع شركائها ومورديها. إلى جانب ذلك، توفر المنصة مرونة غير مسبوقة وهيكلًا مفتوحًا لتلبية احتياجات كل شركة من شركات الطاقة أيًا كان حجمها.

وبهذا الصدد، أكد نعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات أن اطلاق منصة أزور لإدارة البيانات المخصصة لقطاع الطاقة يعد خطوة هامة وغير مسبوقة نحو دعم وتمكين شركات الطاقة على مستوى الإمارات والمنطقة بأسرها، مشيرًا أنهم يسعون من خلال هذا الحل الفعال والقابل للتطوير إلى تعزيز كفاءة مؤسسات الطاقة التشغيلية وتقليل تكاليفها، بما يمكنها في النهاية من اتخاذ قرارات مدروسة تستند على البيانات، وبالتالي تساهم في تحقيق رؤية قطاع الطاقة المستقبلية.

كما قامت مايكروسوفت ضمن إطار فعاليات الحدث بعرض قدراتها المتطورة لحزمة أدوات سحابتها المخصصة لشؤون الاستدامة، ومنها خدمة الائتمان البيئي، حيث تهدف هذه الأدوات إلى دعم المؤسسات العالمية في تحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز نموها. وتشارك مايكروسوفت عبر جناحها في المعرض مع ثمانية شركاء يقدمون حلولاً تكنولوجية متطورة، حيث تهدف هذه الحلول إلى مساعدة مؤسسات الطاقة أثناء انتقالها نحو اعتماد نماذج أعمال جديدة منخفضة الكربون.

وأضاف نعيم يزبك قائلًا: "تلعب التكنولوجيا دورًا حيويًا في مساعدة قطاع الطاقة على إزالة الانبعاثات الكربونية، لذلك يجب الجمع بين متطلبات الطاقة وأفضل الممارسات والابتكارات المتبعة في هذا المجال لتحقيق هذا الهدف، وأود التنويه أن مايكروسوفت تمتلك التزامًا راسخًا تجاه تمكين شركات الطاقة في المنطقة لتحقيق تطلعاتها للوصول إلى صافي صفر من الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال تبني الحلول التكنولوجية الحديثة وتعزيز أُطُر التعاون والابتكار.

شركة مايكروسوفت متواجدة بالقاعة رقم (14) جناح رقم (14145).

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نبذة عن مايكروسوفت:

تعمل شركة مايكروسوفت (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز "MSFT" (@Microsoft على تمكين عملية التحول الرقمي في ظل عصر السحابة الذكية والحافة الذكية، وتتمثل رسالتها في تمكين كل فرد ومنظمة على وجه الأرض من تحقيق المزيد . افتتحت مايكروسوفت مقرها في دبي عام 1991، واليوم تشرف مايكروسوفت على عملياتها عبر جميع أنحاء المنطقة.