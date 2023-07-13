الرياض: وقعت شركة "إنجي"، المتخصصة في مجال توفير خدمات الطاقة منخفضة الكربون وحلول إدارة المرافق المتكاملة، مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة؛ لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المملكة، وذلك بهدف البحث في فرص تسهم في تعزيز مسيرة التحول في قطاع الطاقة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقد وقع مذكرة التفاهم كل من فريدريك كلو، المدير العام للحلول المرنة ومبيعات التجزئة في شركة "إنجي"، والمدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي وباكستان، ويزيد الحميد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى صندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، واستكشاف فرص التطوير لمشروعات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وبهذه المناسبة، صرّح فريديريك كلو، المدير العام للحلول المرنة ومبيعات التجزئة في شركة "إنجي"، "تعزز مذكرة التفاهم بين إنجي وصندوق الاستثمارات العامة فرص الشراكة الاستراتيجية في تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمملكة "

وأضاف، "يسعدنا في شركة إنجي المساهمة في دفع مسيرة التحول لقطاع الطاقة في المملكة، والمساهمة في تمكينها من تحقيق تطلعاتها وأهدافها الطموحة في قطاع الهيدروجين الأخضر. وسوف تسهم شراكتنا مع صندوق الاستثمارات العامة في وضع أسس راسخة لصناعة الهيدروجين الأخضر، وتحويل المملكة إلى واحدة من أكبر مصدري الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم".

وسيعمل كل من صندوق الاستثمارات العامة وشركة "إنجي"، على تقييم جدوى فرص الشراكة، وصياغة استراتيجية مشتركة لتحديد أفضل سبل دخول السوق الدولية، وتأمين ترتيبات التصدير للجهات المستفيدة.

وستتيح مذكرة التفاهم لشركة "إنجي" العمل بشكل وثيق مع صندوق الاستثمارات العامة في تنويع منظومة الاقتصاد السعودي، وتعزيز قدراته التنافسية على الصعيد العالمي في مجال إنتاج وتوريد الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

#بياناتحكومية

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نبذة عن "إنجي" في المملكة العربية السعودية:

تعمل "إنجي" في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتواصل تطوير أعمالها في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع أبرز الجهات المعنية بقطاعات إنتاج الطاقة، وتحلية مياه البحر، وتبريد المناطق، وخدمات كفاءة الطاقة، وإدارة المرافق ذات القيمة المضافة. ويضم فريق عمل "إنجي" في المملكة 2000 موظف. وبقيمة استثمارية تزيد عن 29.6 مليار ريال سعودي (7.9 مليار دولار أمريكي)، تنتج محفظة مشروعات "إنجي" 7600 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، أي ما يعادل 10% من السعة الإنتاجية للطاقة الكهربائية المثبتة في المملكة، و176 مليون جالون إمبراطوري من المياه المحلاة يومياً، أي ما يعادل 11% من إجمالي المياه المحلاة المنتجة في المملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة www.engiemiddleast.com .

نبذة عن مجموعة" إنجي":

تُعد مجموعتنا مرجعاً عالمياً في قطاعي الطاقة منخفضة الكربون والخدمات. وبجهود موظفينا، وعددهم نحو 96,000 موظف، وبالتعاون مع عملائنا وشركائنا ومساهمينا، نواصل التزامنا بتسريع وتيرة التحول نحو عالم خالٍ من الكربون، وذلك من خلال خفض استهلاك الطاقة وتوفير حلول أكثر مراعاة للبيئة. وانطلاقاً من هدفنا المُلهم، "سبب الوجود"، نعمل على التوفيق بين الأداء الاقتصادي والأثر الإيجابي الذي يمكن تحقيقه للناس والكوكب، معتمدين في ذلك على تعزيز أنشطتنا (في قطاعات الغاز والطاقة المتجددة والخدمات) بهدف تزويد عملائنا بحلول تنافسية. في عام 2022، حققت مجموعة "إنجي" مبيعات وصلت قيمتها إلى 93.9 مليار يورو، وهي مدرجة في بورصة باريس وبروكسل تحت الرمز (ENGI)، وفي المؤشرات المالية الرئيسية: (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe)، وفي المؤشرات غير المالية: (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120/ Europe 120/ France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG). لمزيد من المعلومات: ترجى زيارة www.engie.com/en .

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