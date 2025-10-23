تقدم خمس شركات، من بينها شركة أكوا باور السعودية وشركة الكازار للطاقة الإماراتية، عطاءات للاستحواذ على مزرعة رياح جبل الزيت المصرية على البحر الأحمر، حسبما نقل موقع الشرق بيزنس السعودي.

تُعدّ مزرعة الرياح، التي تبلغ قدرتها 580 ميغاوات، من بين المرافق العامة التي تعتزم مصر بيعها للقطاع الخاص في إطار إصلاحات تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء المالي على الدولة.

وإلى جانب الشركات السعودية والإماراتية، تشمل قائمة مقدمي العطاءات المتنافسين شركة أكتيس البريطانية وشركتين أخريين من أوروبا وماليزيا، حسب التقرير.

"أمام هذه الشركات مهلة حتى نهاية أكتوبر لتقديم عروضها للاستحواذ على مزرعة الرياح،" حسب ما نقل التقرير عن مسؤول حكومي مصري لم يُكشف عن هويته.

تضم مزرعة الرياح 300 توربين رياح موزعة على مساحة 100 كيلومتر مربع.

حقق بيع الكيانات العامة لمصر ما يقرب من 5.8 مليار دولار منذ عام 2022، أي أقل بقليل من نصف المبلغ المستهدف البالغ 12 مليار دولار، حسب الشرق.

وذكر موقع انتربزايز آيه إم الإخباري الاقتصادي المحلي يوم الاثنين أن الحكومة تُقيّم أيضا خيار الطرح العام الأولي لـ جبل الزيت في البورصة المصرية.

وأضاف الموقع أن الحكومة بدأت في الوقت نفسه إجراءات طرح ما بين 30-40% من المشروع في طرح عام أولي، قد يجمع ما بين 300 و400 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أن بيع حصة الأغلبية في مزرعة الرياح لمستثمر استراتيجي سيستهدف جمع ما بين 600 و800 مليون دولار.

للاطلاع على التقرير الأصلي والمنشور بالإنجليزية على موقع زاوية اضغط هنا.

#أخباراقتصادية

