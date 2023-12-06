قالت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو المصرية، في بيان للبورصة الأربعاء، إنها ستساهم بحصة 30% في إنشاء شركة للخامات الدوائية.

والشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية ايبيكو، تأسست عام 1980 وتمتلك مصنعين تنتج من خلالهما نحو 400 مستحضر طبي، تغطي 25 مجموعة علاجية، وهي شركة مدرجة بالبورصة المصرية منذ 1995.

وستكون الشركة برأسمال مبدئي 10 مليون جنيه، تحت اسم الشركة العربية للخامات الدوائية، بحصة 30% لايبيكو، و60% للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) و10% لشركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار.

ووفقا للبيان فإن توزيع الحصص يعد مؤقت لحين الانتهاء من تدقيق دراسات الجدوى لمشروع تأسيس الشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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