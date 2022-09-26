أعلنت الإمارات في مؤتمر صحفي الاثنين إلغاء الزامية لبس الكمامة في معظم الأماكن - المغلقة والمفتوحة - بعد أن كان إلزاميا لبسها في الأماكن المغلقة.

وستكون الكمامة غير إلزامية في جميع الأماكن ما عدا في المرافق الطبية وأماكن الصلاة ووسائل النقل.

وجاء القرار خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم لجنة "الطوارئ والأزمات" والذي أضاف أنه يوصي كبار المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة لبسها حفاظا على سلامتهم. وسيبدأ العمل بالقرار من يوم الأربعاء القادم.

والتالي أهم ما جاء في المؤتمر

وقف الإعلان عن الأعداد اليومية لمستجدات كوفيد.

خفض فترة عزل المصابين إلى خمسة أيام سواء كان العزل منزليا أو لا.

يترك لشركات الطيران القرار في تحديد اختيارية أو الزامية لبس الكمامة على متن الطائرات.

تعديل شرط إجراء اختبار كوفيد-19 للمطعمين للسفر من دبي لأبوظبي ليكون ساري لمدة شهر وليس 14 يوم كما كان قبل ذلك وسيكون الاختبار ساري ل7 أيام لغير المطعمين. وسيحتاج سكان أبوظبي عمل الاختبار - والذي سيظل ساريا الآن لشهر بدل من 14 يوم - لدخول معظم الأماكن في أبوظبي.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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