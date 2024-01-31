تعتزم مجموعة مستشفيات كليوباترا المصرية استثمار حوالي ملياري جنيه (نحو 64.7 مليون دولار) خلال الـ 18 شهر مقبلة، لتنفيذ توسعات بمنشآت تابعة لها ضمن استراتيجيتها لعام 2024، بحسب إفصاح من المجموعة للبورصة المصرية يوم الأربعاء.

تأتي هذه الخطط في وقت يشهد تزايد في الطلب على الرعاية الصحية في مختلف المناطق في مصر، وفي إطار مستهدفات مجموعة مستشفيات كليوباترا بإضافة 300 سرير جديد لطاقتها الاستيعابية.

ومجموعة مستشفيات كليوباترا، التي تأسست عام 2014، هي من أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في مصر من حيث عدد الأسرة والمستشفيات العاملة، بحسب موقعها الإلكتروني.

وقالت المجموعة إنها ستركز في هذه الاستثمارات الجديدة على إكمال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع مستشفى سكاي في شرق القاهرة، والتوسع في مرافق كليوباترا أكتوبر غرب القاهرة، والتوسع في مراكز العيادات الخارجية، بحسب الإفصاح.

ولا تتضمن الاستثمارات المزمعة أي توسعات محتملة خارج القاهرة الكبرى، التي تضم القاهرة والجيزة وبعض ضواحيها وجزء من محافظة القليوبية.

وسيتم تمويل هذه الاستثمارات بالكامل من خلال المصادر الداخلية وتسهيلات بنكية، وفق الإفصاح.

وقالت الشركة، في إفصاحها، إن هذه الاستثمارات تأتي في إطار النظرة المستقبلية للأداء التشغيلي المتوقع، وإن النتائج الفعلية قد تختلف جزئيا أو كليا عن المتوقع.

(إعداد: شيرين صلاح، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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