تستهدف شركة نوفارتس مصر للأدوية، ضخ استثمارات بـ 10 مليون دولار في خطوط الإنتاج خلال الثلاث سنوات القادمة لزيادة الإنتاج، وفق ما قاله محمد صبري، رئيس إدارة دعم الأسواق وتوفير الدواء بالشركة لزاوية عربي.

ونوفارتس تعد واحدة من كبرى شركات تصنيع الدواء في العالم، وتعمل في مصر منذ أكثر من 50 عام، وتنتج مستحضرات طبية لأمراض الأورام والأعصاب والقلب.

وقال صبري، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي الأربعاء بالقاهرة، إن الاستثمارات تهدف لزيادة حجم الإنتاج وتصنيع أصناف جديدة. وتنتج الشركة حاليا 125 صنف.

وتستهدف الشركة، زيادة نسبة الإنتاج المحلي من الأصناف التي تنتجها الشركة في مصر إلى 80%، حيث تتراوح حاليا من بين 60 إلى 70%.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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