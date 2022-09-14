وقعت الشركة الوطنية للتبريد المركزي الإماراتية اتفاق مع شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية المصرية، لتمويل وبناء وتشغيل محطة طاقة مسؤولة عن تبريد مشروع كابيتال ميد في مصر، وفقا لبيان من تبريد لسوق دبي المالي الأربعاء.

وكابيتال ميد هو مشروع مدينة طبية ستنفذ على 4 مراحل لتحتوي على 700 وحدة عناية مركزة و70 غرفة عمليات، وفقا للبيان.

وتتولى تبريد، تمويل وبناء وتشغيل محطة تبريد بطاقة إنتاجية 7.5 ألف طن تبريد و12 ميغاوات تدفئة بالمرحلة الأولى.

ولم تذكر تبريد حجم الاستثمار المقدر للمرحلة الأولى أو الاتفاق الإجمالي.

نبذة عن الشركات

تبريد تأسست عام 1998وتعمل في خدمات التبريد، وتمتلك 86 محطة تبريد في الإمارات والسعودية وعٌمان والبحرين.

وتمتلك مجموعة مبادلة المملوكة لحكومة أبوظبي حصة أغلبية في تبريد منذ عام 2011.

شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية تأسست في 2014 وتعمل في إنشاء مستشفيات ومرافق صحية وهي شركة خاصة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا