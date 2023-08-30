وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة اتفاقية لدعم البحوث الطبية مع إكس لايف ساينسز السويسرية التي تعمل في الأبحاث في مجال التكنولوجيا الحيوية والطبية، وفق بيان من مكتب أبوظبي الإعلامي الأربعاء.

وتسعى الإمارات وهي دولة منتجة للنفط إلى تنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على عائدات النفط وزيادة مساهمة النشاط الاقتصادي غير النفطي، منها الاستثمارات في القطاع الصحي، في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ووفق البيان، تهدف الاتفاقية الى تحسين صحة المرضى في الإمارة من خلال تمكين الابتكار ودعمه، وتعزيز فرص التمويل للشركات الناشئة المتخصصة في علوم الحياة في أبوظبي، وإجراء البحوث والتجارب السريرية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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