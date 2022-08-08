وقعت شركة تابعة لشركة بلدنا القطرية للصناعات الغذائية – اتفاقية شراكة مع شركتين ماليزيتين لإقامة مشروع لإنتاج الحليب ومشتقاته في ماليزيا، وفقا لبيان أصدرته بلدنا على بورصة قطر الاثنين.

وتأسست بلدنا عام 2014 وهي أكبر منتج للأغذية ومنتجات الألبان والعصائر في قطر، وهي إحدى شركات باور إنترناشونال القابضة القطرية، حسب موقعها الرسمي.

تفاصيل المشروع

(وفقا لبيان)

-بحسب الاتفاقية "المشروطة" التي وقعها الأطراف في 6 يوليو، تتوزع ملكية المشروع على 40% لشركة بلدنا للتجارة والاستثمار، و40% لشركة أف جي في القابضة الحكومية FGV ، و20% لمجموعة تاتش القابضة.

يمتد المشروع على مساحة 3,259 هكتار في أراض تابعة لشركة FGV القابضة

تبلغ الاستثمارات المتوقعة للمشروع حوالي 3.6 مليار ريال قطري ( 989 مليون دولار)

سينتج المشروع 100 مليون لتر من الحليب الطازج سنويا خلال أول 3 سنوات

على أن يصل إلى إنتاج 300 مليون لتر من الحليب الطازج في غضون 10 سنوات.

هو مشروع متكامل يبدأ من علف الحيوانات وتربية وحلب الأبقار وحتى تصنيع وبيع الحليب

ويتوقع أن ينطلق تجاريا بحلول عام 2025

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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