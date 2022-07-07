وقع تحالف تقوده شركة تابعة للسويدي إليكتريك المصرية عقد لتنفيذ أعمال تجديدات لخطوط تابعة لهيئة سكك حديد مصر الحكومية بقيمة 1.17 مليار جنيه (62 مليون دولار)، وفقا لبيان من الشركة للبورصة المصرية يوم الخميس.

وسيتم تنفيذ العقد خلال 24 شهر من تاريخ توقيعه، وتبلغ نسبة شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع -التابعة للسويدي إليكتريك- منه حوالي 484 مليون جنيه (25.6 مليون دولار).

ويضم التحالف إلى جانب شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع، كل من الشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديد "ايرتراك"وهي شركة تابعة لهيئة سكك حديد مصر، وشركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة "جيكو".

والسويدي إليكتريك هي واحدة من أكبر الشركات المصرية، وتأسست عام 1938، وتعمل في المنتجات الكهربائية، قطاع الكابلات، والبنية التحتية في أفريقيا والشرق الأوسط.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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