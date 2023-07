علقت شركة "OceanGate" التي تسير الرحلات السياحية لحطام تيتانيك، الرحلات الاسكتشافية والعمليات التجارية، بعد غرق غواصة تابعة لها ومقتل طاقمها الشهر الماضي.

ووضعت الشركة، تنويه على موقعها الرسمي كتبت فيه باللون الأحمر "OceanGate has suspended all exploration and commercial operations" أو بما يعني "علقت أوشين غيت كل الاستكشافات والأعمال التجارية".

وفي 22 يونيو، أعلن خفر السواحل الأمريكي، مقتل جميع ركاب الغواصة التابعة للشركة والتي فقدت لعدة أيام في المحيط الأطلسي بعدما عُثر على حطام بالقرب من سفينة تيتانيك في قاع المحيط.

ويستقر حطام سفينة تيتانيك على بعد حوالي 650 كيلومتر من السواحل الكندية وعمق يقارب الـ 4 آلاف متر، وهو مقصد منذ العثور عليه في عام 1985 للسياح والباحثون عن المقتنيات الفريدة، بحسب وسائل إعلام.

وكان من بين خمسة أفراد على الغواصة الرئيس التنفيذي للشركة ستوكتون راش. وبحسب رويترز تحقق السلطات الأمريكية والكندية في سبب الانفجار الداخلي للغواصة.

