قال إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المصرية، إن شركته تستهدف تحقيق مبيعات بـ 6 مليار جنيه مصري أو ما يعادل 194 مليون دولار خلال العام القادم مقارنة بـ 4 مليار جنيه من المتوقع تحقيقها هذا العام.

وشركة أبو سومة تأسست عام 1997 وتعمل بشكل رئيسي في تطوير مشروع سوما باي المصري الواقع بين مدينتي الغردقة وسفاجا في محافظة البحر الأحمر السياحية وعلى بعد 20 دقيقة من مطار الغردقة الدولي. والمشروع يضم وحدات سكنية منها شقق وفلل بالإضافة لفنادق.

وبحسب المسيري في حديث لزاوية عربي، تستهدف الشركة "تسليم 1,400 وحدة سكنية" من وحدات مشروع سوما باي البالغة 9,000 خلال 4 سنوات القادمة. وقد تم بيع 2,000 وحدة منذ 2014 حتى الآن.

ويعتبر قطاع السياحة مهم جدا بالنسبة لمصر والتي تعاني في الوقت الحالي من أزمة شح العملات الأجنبية بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية. وبلغ عدد السياح القادمين إلى مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام حوالي 11 مليون، بارتفاع بنحو 20% على أساس سنوي.

كما تعمل أبو سومة على إنشاء ثلاث فنادق يضموا نحو 440 غرفة فندقية، بحسب المسيري. ولدى الشركة الآن 5 فنادق بسعة إجمالية تقدر بـ 1,338 غرفة فندقية.

"بحلول 2025 سنصل إلى ألفين غرفة،" بحسب المسيري.

وقال المسيري إن الشركة تستهدف الحصول على تمويل بنكي بنحو 10 مليون دولار لتمويل بناء الفنادق الثلاثة الجديدة، بما يعادل 40-50% من تكلفة إنشاء هذه الفنادق.

وعن تأثيرات الحرب الدائرة في غزة على السياحة في مصر، قال المسيري: "أكيد حدث انخفاض في الحجوزات في أكتوبر تأثيره حيكون في الربع الأول وشهر 12 (ديسمبر)".

وأضاف أن "الإلغاءات قلت الآن"، مضيفا أن بعض الحجوزات بدأت في العودة بعد أن كانت قد توقفت في بدايات الحرب.

(إعداد: صفية منير، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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