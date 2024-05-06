قال ولي عهد إمارة دبي حمدان بن محمد بن راشد، يوم الاثنين، إن دبي استقبلت خلال الربع الأول من العام الجاري 5.18 مليون زائر دولي بزيادة 11% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.

ويعتمد اقتصاد دبي، وهي إمارة غير نفطية على عكس أبوظبي، على القطاعات غير النفطية بما في ذلك السياحة.

وكانت دبي استقبلت في عام 2023 أكبر عدد من الزوار الدوليين على الإطلاق بإجمالي 17.15 مليون زائر دولي وبزيادة سنوية تبلغ 19.4%.

وقال ولي عهد دبي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا) الاثنين، إن فنادق دبي سجلت نسبة إشغال خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 83%، مضيفا أنها "ضمن الأعلى عالميا".

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي يوم الاثنين، فقد جاء ارتفاع نسبة الإشغال الفندقية خلال الربع الأول من العام نتيجة للزيادة الإجمالية بنسبة 2% على أساس سنوي في عدد الغرف الفندقية.

وتستهدف أجندة دبي الاقتصادية "D33"، التي تم إطلاقها في عام 2023، جعل الإمارة واحدة من أبرز ثلاث وجهات عالمية للسياحة والأعمال، وتضم 100 مشروع سعيا إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وصولا إلى عام 2033.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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