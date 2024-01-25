تتوقع سوريا استقطاب نحو 3 ملايين زائر بحلول 2024، بحسب ما قاله معاون وزير السياحة السوري نضال ماشفج لـ "زاوية عربي" على هامش المعرض الدولي للسياحة "فيتور" 2024 المنعقد بإسبانيا.

وتسعى سوريا لدعم تعافي قطاع السياحة الذي تضرر بسبب كوفيد 19 والحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 10 أعوام ومن تداعيات زلزالين مدمرين وقعا في فبراير الماضي فيما تمر البلاد بأوضاع اقتصادية سيئة وارتفاع في تكلفة المعيشة مع استمرار انخفاض قيمة العملة.

وقال ماشفج، إن سوريا استقبلت نحو 700 ألف سائح العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات السياحية نحو 120 مليار ليرة ما يفوق عن 9 ملايين دولار.

كان من المتوقع أن يزور سوريا نحو 2.4 مليون زائر 35% منهم سائحين في 2023، لكن أحداث غزة أثرت على القطاع السياحي، وفق المسؤول السوري.

وقال ماشفج إن الحكومة وضعت، بنهاية السنة الماضية، خطة لإعادة تنظيم هذا القطاع وبلورته وتقديم الدعم اللازم له من أجل عودته كأحد القطاعات الموردة للعملة الأجنبية.

ووفق المسؤول السوري، كان القطاع السياحي يساهم بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قبل اندلاع الحرب في سوريا.

وتوقع ماشفج أن تقترب مؤشرات القطاع السياحي من المعدلات التي كانت تحققها قبل اندلاع الحرب في سوريا بحلول عام 2025.

وتابع "إنشاء لله نرجع إلى نفس أرقامنا في 2010.. خلال سنتين أو 3 سنين".

(إعداد: صفية منير، تحرير: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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