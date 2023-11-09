ارتفع صافي ربح شركة المملكة القابضة السعودية بنحو 10.25% في الربع الثالث من 2023 ليصل إلى 391.17 مليون ريال سعودي (104.3 مليون دولار) مقارنة بـ 354.80 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بحسب بيان نشرته البورصة السعودية (تداول) يوم الخميس.

وأرجعت الشركة التحسن في أرباحها إلى عدة عوامل من بينها ارتفاع إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى.

المملكة القابضة هي شركة استثمار سعودية تأسست عام 1980 ويمتلك الأمير الوليد بن طلال نسبة 78.135% منها، فيما 16.865% تعود لصندوق الاستثمارات العامة أي الصندوق السيادي السعودي.

فيما انخفضت إيرادات الشركة في الربع الثالث بـ 6.33% إلى 608.18 مليون ريال مقابل 649.30 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

تسعة أشهر

أما على مستوى نتائج التسعة أشهر من العام، فانخفضت الأرباح الصافية إلى 856.17 مليون ريال مقابل 6.71 مليار ريال تقريبا في الفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما ارتفعت الإيرادات خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 1.97 مليار ريال مقابل 1.86 مليار ريال في نفس الفترة العام الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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