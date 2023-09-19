قطر، الدوحة: أعلنت هيلتون عن توقيع اتفاقية إدارة مع شركة السامرية للضيافة لافتتاح فندق ذا بلازا الدوحة ضمن مجموعة فنادق ومنتجعات إل أكس آر LXR وهي مجموعة منتقاة من الفنادق والمنتجعات المستقلة الفاخرة في وجهات مرموقة تحتفي بالسعي المستمر لعيش أروع المغامرات الشخصية.

يقع الفندق في قلب الدوحة ويوفر أعلى معايير الفخامة والرقي، ليعيد تعريف التجارب الفندقية في المدينة سواء كان الضيوف يتطلعون إلى إجازة من الرفاهية أو إلى استكشاف المعالم الثقافية المحيطة بالفندق أو مسافرين لغايات العمل، حيث يقدم لهم فندق ذا بلازا الدوحة تجربة إقامة لا تنسى بأروع الخدمات المعهودة من علامة آل أكس آر.

ويحمل الفندق طابعًا باريسيًا كلاسيكيًا من خلال تصميمه المدهش وتفاصيله الداخلية الرائعة والاهتمام الدقيق بالتفاصيل في 290 غرفة وجناحًا أنيقًا تتسم كل منها بسحر باريس الملفت وتدعو الضيوف إلى عالم من الرفاهية.

كما إن بوسع الضيوف الاستمتاع بمجموعة واسعة من خيارات الأطعمة، إذ يتوفر مخبز أمريكي وركن للعصائر ومطعم ذا كورت يارد، بينما من المرتقب افتتاح عدد من المرافق الأخرى مثل السبا المتخصصة ونادٍ للياقة.

وبالإضافة إلى التجارب المتنوعة المقدمة للمسافرين، يفخر ذا بلازا الدوحة بكونه واحدًا من أروع الوجهات لإقامة حفلات الزفاف في العاصمة القطرية، إذ خصص طابقًا كاملًا لقاعات الاحتفالات والمناسبات وغرفتين للاجتماعات مجهزتين بأحدث مستلزمات العمل. وتعدّ قاعة الاحتفالات الكبرى من أهم معالم الفندق، فهي تمتاز بسقف مرتفع وثريات فاخرة وتصاميم جدارية مبهرة، كما تتصل بجناح العروسين.

يتمتع الفندق كذلك بموقع مثالي في قلب الطريق الدائري الثالث بالدوحة، بجانب عدد من المتاحف الشهيرة وسوق واقف، وعلى بعد عشر دقائق بالسيارة من مطار حمد الدولي. وبهذا يسهم الموقع الفريد في إضفاء مزيد من الجاذبية على هذا الفندق الراقي الذي يعيد تعريف مفهوم الرفاهية في عالم الضيافة.

في هذا السياق قال إتيان جيليز، المدير العام لفنادق هيلتون في قطر: "يسرنا افتتاح فندق ذا بلازا الدوحة تحت مظلة علامة أل أكس آر للفنادق والمنتجات، لنضيف جوهرة جديدة إلى مجموعتنا المتفردة في قطر. نتطلع إلى استقبال ضيوفنا في هذا الفندق الرائع والذي سيوفر لهم تجارب شخصية وخدمات راقية وغرفًا جميلة، إلى جانب العديد من اللمسات الفاخرة والديكورات المتميزة كالثريات المنتقاة وغيرها، ليحظى الضيوف بتجربة لا مثيل لها صممت كافة جوانبها الدقيقة لتأخذ الضيوف إلى عالم من الرفاهية والدلال."

ومن جانبه قال سلطان علي الخيارين، الرئيس التنفيذي لمجموعة السامرية للضيافة: "تمثل هذه الشراكة مع هيلتون خطوة بالغة الأهمية لنا في السامرية للضيافة، لندخل بها حقبة جديدة من وجهات الضيافة الفاخرة في العاصمة القطرية الدوحة ونستقبل ضيوفنا من محبي الفخامة والرقي من الراغبين بالاستمتاع بالتجارب الثقافية ذات الطابع الفريد. نرى في علامة LXR للفنادق والمنتجعات واحدة من أرقى العلامات البارزة في عالم الضيافة بفضل قدرتها على تقديم مستويات لا تضاهى من الجودة والخدمة والفخامة، ونتطلع إلى تقدم ذات المستوى في ذا بلازا لنوفر لضيوفنا تجارب لا تنسى ونرتقي بمعايير التميز."

ويعدّ فندق ذا بلازا الدوحة تحفة معمارية فريدة تمزج بين التصميم العصري والأجواء الكلاسيكية الأنيقة، ليكون وجهة عالمية جديدة للمسافرين الراغبين بالحصول على خدمات ذات طابع شخصي، وعيش تجارب ثقافية فريدة والاستمتاع بالتصاميم الفارهة.

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نبذة عن هيلتون

هيلتون (ورمزها في بورصة نيويورك: HLT) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الضيافة، وتضمّ محفظتها 22 علامة عالمية المستوى وينضوي تحت رايتها حوالي 7300 فندق ومنتجع وما يقرب من 1.1 مليون غرفة حول 123 بلداً وإقليماً. تسعى شركة هيلتون إلى تحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في أن تكون إحدى أبرز الشركات التي توفّر إقامة مضيافة في العالم، بعد أن استضافت أكثر من 3 مليار ضيف خلال تاريخها العريق الممتد على أكثر من 100 عام، وقد ضمنت بذلك مكانتها الرفيعة في قائمة Fortune's 100 لأفضل أماكن العمل، وحصلت على لقب كواحدة من أفضل الشركات العالمية في مؤشرات داو جونز للاستدامة لست سنوات على التوالي. أدخلت هيلتون العديد من التحسينات التكنولوجية الرائدة في الصناعة لتحسين تجربة الضيوف، بما في ذلك برنامج (Digital Key Share) والترقيات المجانية المؤتمتة للغرف، وإمكانية حجز غرف متصلة. ويتيح برنامج الولاء هيلتون أونرز الحائز على عدّة جوائز لأكثر من 165 مليون عضو ممن يحجزون إقامتهم مباشرةً مع هيلتون، كسب نقاط مقابل إقاماتهم في الفنادق فضلاً عن خوض تجارب لا تقدّر بثمن. ويمكن للضيوف من خلال تطبيق هيلتون أونرز المجاني على الجوّال حجز إقامتهم واختيار الغرفة وتسجيل الوصول والحصول على مفتاح رقمي وتسجيل المغادرة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع stories.hilton.com، والتواصل مع شركة هيلتون على فيسبوك، تويتر، لينكد إن، إنستجرام ويوتيوب.

نبذة عن فنادق ومنتجعاتLXR

تمتد فنادق ومنتجعات LXR في خمس قارات وهي مجموعة منتقاة من الفنادق الراقية المستقلة ذات الأجواء المفعمة بالفخامة لتحتفي بإحساس المغامرة الشخصية. توجد فنادق LXR في أجمل المدن والوجهات الساحرة حول العالم، وترتبط فيما بينها بشبكة حصرية يميزها التصميم المتفرد والالتزام الحقيقي بالتجربة ذات الطابع الشخصي، والتجارب المحلية الأنيقة للضيوف. يمتاز كل فندق ومنتجع بقصته الخاصة وشخصيته الفريدة المشبعة بأصالة المكان وعراقة الأثر المحلي، لتوفر مكانًا فارهًا وقاعدة انطلاق للمغامر الراغب بالاستكشاف والاستمتاع بالفخامة في آن واحد. وتعتبر فنادق ومنتجعات LXR جزءًا من شركة هيلتون وبرنامجها الحاصل على الجوائز هيلتون أونرز. استمتعوا بإقامة ملهمة في فنادق ومنتجعات LXR عند الحجز من خلال الرابط lxrhotels.com أو عبر تطبيق Hilton Honors. يحصل أعضاء برنامج هيلتون أونرز الذين يحجزون مباشرةً عبر قنوات هيلتون المفضلة على مزايا فورية. لمعرفة المزيد حول فنادق ومنتجعات LXR يمكنكم زيارة الرابط stories.hilton.com/lxr.

نبذة عن السامرية للضيافة

تأسست السامرية للضيافة كامتداد لرؤية مجموعة السامرية وترجمة لشغف الشركة بالرفاهية والاهتمام بأدق التفاصيل من أجل توفير أرقى خدمات الضيافة للزوار والمقيمين من خلال مجموعة مشاريعها. وتتمثل رسالة الشركة في إدارة وتشغيل جميع مشاريع المجموعة والإشراف عليها، مع التركيز على متطلبات الضيافة الرئيسية لكل مشروع. أما مفهوم الفخامة الراسخ في ثقافة السامرية للضيافة فيمثل مهمة مستمرة تسعى للارتقاء بجميع جوانب تجربة الضيوف أثناء زيارتهم لمشاريع الشركة. وتسعى الشركة إلى تحقيق رؤيتها التي تنطلق من كون الضيافة أسلوب تفكير، حيث ترتكز قيم الشركة على الاهتمام بالتفاصيل الدقيق والفخامة في كل مشروع، ليعيشها الضيوف عبر رحلة مفعمة بأصالة الضيافة العربية والخدمات الراقية بمستوى لا يضاهى.