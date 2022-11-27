بدأت قطر مراجعة استثماراتها في لندن على خلفية حظر إعلاناتها في وسائل التنقل في العاصمة البريطانية، حسبما نقلت صحيفة الفاينانشال تايمز.

ونقلت الصحيفة يوم السبت عن مصدر أن هيئة النقل في لندن أوقفت الإعلانات على حافلات العاصمة وسيارات الأجرة وقطارات الأنفاق بسبب المخاوف من موقف قطر تجاه حقوق مجتمع الميم ومعاملتها للعمال المهاجرين.

ولا تزال قطر تواجه انتقادات خلال فعاليات كأس العالم ـ الذي يستضيفه الشرق الأوسط للمرة الأولى ـ شملت منع شراء البيرة الكحولية في الملاعب وموقفها من قضايا أخرى مثل المثلية الجنسية.

وبحسب الصحيفة، قال متحدث باسم هيئة النقل في لندن إن الهيئة قدمت لشركاء الدعاية والعلامات التجارية المزيد من الإرشادات حول الإعلانات التي قد تعتبر مقبولة للعرض خلال البطولة.

وقرار الحظر "فُسر على أنه رسالة من مكتب العمدة (عمدة لندن صادق خان) مفادها أن الأعمال القطرية غير مرحب بها في لندن"، حسبما قال أحد المشاركين في المراجعة لصحيفة فايننشال تايمز.

قطر هي إحدى أكبر المستثمرين في لندن من خلال جهاز قطر للاستثمار الذي يمتلك متجر Harrods الشهير.

كما تمتلك قطر فندقي سافوي وجروفينور هاوس وحصة 20% في مطار هيثرو واستثمارات أخرى.

وقبل انطلاق مباريات كأس العالم رد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفانتينو بقوة على سيل الانتقادات التي طالت مؤخرا الفيفا وقطر على خلفية مسائل تتعلق أبرزها بحقوق العمال والأقليات.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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