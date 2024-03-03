قالت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، التي تمتلك جهات حكومية حصص بها، إنها تدرس خطة لزيادة حجم التدفقات والاستثمارات المالية خلال الفترة المقبلة، وذلك في وقت تعاني فيه مصر من نقص في السيولة الدولارية.

جاء ذلك في إفصاح أُرسل للبورصة المصرية يوم الأحد من الشركة، التي تدير مدينة الإنتاج الإعلامي وهي المدينة الرئيسية للبث والإنتاج الإعلامي بمصر.

وأضافت الشركة، في الإفصاح، أن الخطة تتضمن دراسة تدشين جامعة إعلامية بمشاركة جهات مختلفة لتتكامل مع الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام التابعة للشركة.

وتابعت الشركة أنها تدرس أيضا عدد من المشروعات السياحية الفندقية للاستفادة من قرب مدينة الإنتاج الإعلامي من المتحف المصري الكبير، الذي سيفتتح رسميا خلال شهور.

وتدرس الشركة كذلك طلب مجموعة عبدالمحسن الحكير السعودية مد تاريخ حق الانتفاع بمشروع "الماجيك لاند" -المنطقة الترفيهية التابعة للمدينة الإنتاج الإعلامي- حتى عام 2078 بدلا من عام 2048.

وكانت الحكير -إحدى أكبر أبرز الشركات بمجال السياحة والترفيه في الشرق الأوسط- وقعت في عام 2018 مع شركة مدينة الإنتاج عقد بيع حق انتفاع منطقة "ماجيك لاند" بنظام التشييد والتشغيل، وفق بيان سابق لشركة مدينة الإنتاج الإعلامي.

يأتي هذا فيما كانت شركة ماجيك لاند الحكير -المملوكة لمجموعة الحكير- أطلقت يوم السبت بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي مشروع "تنزا" بنظام حق الانتفاع، وهو "أضخم" مشروع ترفيهي متكامل في مصر باستثمارات تصل إلي 1.1 مليار جنيه (35.6 مليون دولار)، وفق بيان لشركة مدينة الإنتاج.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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