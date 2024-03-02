أطلقت شركة ماجيك لاند الحكير المملوكة لمجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة السعودية، مشروعها الترفيهي "تنزا" بمدينة الإنتاج الإعلامي بمصر، باستثمارات إجمالية للمشروع 1.1 مليار جنيه (35.6 مليون دولار).

يأتي المشروع، بموجب عقد تعاون مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنظام حق الانتفاع، ويمتد على مساحة 250 ألف متر مربع، وفق ما أعلنته الشركة في مؤتمر صحفي وبيان للشركتين يوم السبت.

ومجموعة الحكير القابضة مجموعة سعودية تأسست في 1965 وتعمل في مجال السياحة والترفيه، وتمتلك 67 مدينة ترفيهية في السعودية والإمارات والهند ومصر، وفق البيان.

أما الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، التي تمتلك جهات حكومية غالبيتها، وتعمل منذ تأسيسها قبل أكثر من 25 عام في تقديم خدمات صناعة الإعلام والإنتاج الدرامي والسينمائي، وتتضمن استديوهات ومناطق تصوير مفتوحة.

وخلال المؤتمر الصحفي، توقع محمود جابر، الرئيس التنفيذي لشركة ماجيك لاند الحكير، تشغيل مشروع تنزا بنسبة 80% بنهاية العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من تشغيله بالكامل خلال 2025.

وقال جابر، إن الشركة تدرس تنفيذ عدد من المشروعات الترفيهية في مصر دون الكشف عن تفاصيل حول هذه المشروعات.

ومن المقرر أن يضم مشروع "تنزا"، سبع مناطق ترفيهية للمغامرات والتسابق والألعاب الرياضية، ومنطقة الغابة، ومنطقة السينما والمسرح، ومنطقة الاطفال، والدولفيناريوم، إضافة للمطاعم.

وكانت الحكير، حصلت على عقد بيع حق انتفاع المنطقة الترفيهية "ماجيك لاند" بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية لشركة الحكير للاستثمار والتنمية في 2018، وفق بيان صادر عن مدينة الإنتاج الإعلامي الشهر الماضي.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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