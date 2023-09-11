سيضيف فندق لي زينيت أرجان من روتانا في العاصمة السنغالية داكار 150 غرفة إلى محفظة روتانا المتنامية، ليعزّز بالتالي حضور العلامة عالميًا.

ستفتتح الشقق الفندقية أبوابها أمام الضيوف في العام 2026 في لي زينيت دي ديامنياديو، مشروع التطوير العقاري المتعدّد الاستخدامات في قلب مدينة ديامنياديو الحضرية.

بافتتاح هذا الفندق، سيبلغ مجموع غرف روتانا في أفريقيا 3434 غرفة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتّحدة: كشفت روتانا، الشركة الرائدة في مجال إدارة الفنادق في المنطقة، والتي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن دخولها سوق السنغال عبر افتتاحها فندق لي زينيت أرجان من روتانا. وسيتم افتتاح الفندق الجديد تحت علامة أرجان للشقق الفندقية من روتانا في مدينة داكار بحلول عام 2026، ليضيف بذلك 150 غرفة جديدة إلى محفظة روتانا العالمية.

وبهذا الصدد، أعرب مكرم الزير، نائب الرئيس لإدارة التطوير لدى روتانا: "يمثّل افتتاح أوّل فنادقنا في السنغال إنجازًا عظيماً لروتانا، كما يسرّنا التعاون مع مجموعة إتش إم للتطوير العقاري في خطوتنا الأولى نحو التوسع في منطقة غرب أفريقيا. تخبّئ السنغال في طياتها إمكانات هائلة عدا عن كونها سوقًا مزدهرةً ورائدةً في تنمية السياحة في القارة الأفريقية. واسمحوا لي أن أعبر في هذه الفرصة عن حماسنا الكبير في شركة روتانا لتقديم تجارب إقامة سلسة ومريحة لضيوفنا، وذلك بما يتماشى مع شعارنا الذي نعمل به، ألا وهو (معنا للوقت معنى)."

وما بين الاستوديوهات الواسعة والشقق الفندقية المكوّنة من غرفة نوم أو غرفتين، سيجد الضيوف في الفندق المعنى الحقيقي للحياة الحضرية الأنيقة عبر 150 شقّة واستوديوهًا مؤثثًا بالكامل، ليتمكّنوا من الاسترخاء والاستمتاع بإقامة هانئة. وللراغبين في تجديد نشاطهم و الاستجمام، يوفّر فندق لي زينيت أرجان من روتانا بوديلاينز نادي اللياقة والصحة الذي يضمّ صالة رياضة ومسبحًا وغرف ساونا وبخار وتدليك. هذا ويضمّ الفندق أربع غرف اجتماعات تمتاز بترتيبات جلوس مرنة ومجهّزة بأحدث التقنيات السمعية والبصرية لتلبية جميع احتياجات العمل. فضلًا عن ذلك، يوّفر الفندق مقهى وخدمة الطعام داخل الغرف على مدار الساعة.

بدوره، أضاف علي بلال، مدير إدارة مجموعة إتش إم للتطوير: "يشرّفنا التعاون مع روتانا لافتتاح فندق لي زينيت أرجان من روتانا الذي يشكّل جزءًا من أحدث مشاريعنا في السنغال، سيتميّز الفندق بكونه مشروعَ تطوير عقاري أخضر متعدد الاستخدامات يضم مساحات سكنية وتجارية ومكاتب مع مركزًا تجاريًا يَعِدُ ضيوف المدينة بتلبية جميع متطلباتهم واحتياجاتهم سواء كانت إقامتهم قصيرة أو طويلة."

ويذكر أن هذا المشروع المميز يعير أهمية قصوى للبيئة، لا سيّما من ناحية الكفاءة التشغيلية والاستدامة، وذلك سعيًا لمعالجة التحديات المناخية التي تشهدها المنطقة مما سيجعل من الفندق وجهة مثالية لمن يبحث عن فندق مستدامٍ وصديقٍ للبيئة سواءَ كان الغرض من السفر العمل أو الترفيه، فسيرحب مشروع لي زينيت أرجان من روتانا بجميع الزوّار.

تدير روتانا حاليًا 72 فندقًا في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدم خدماتها لأكثر من ستة ملايين نزيل سنويًا، وذلك من خلال 10,159 غرفة موزعة على 36 فندقًا في الإمارات العربية المتحدة وحدها.

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حول مجموعة روتانا:

تدير روتانا حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهدًا على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم. ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.

حول مجموعة إتش إم:

أبصرت مجموعة إتش إم النور في العام 1991 على يد عائلة من المهندسين المعماريين، ونمت بعدها لتصبح شركة عقارية صديقة للبيئة. وتمتلك الشركة سجلًا زاخرًا بالمشاريع الفاخرة، إذ أدّت دورًا في تطوير المساحات السكنية والتجارية والمكاتب في قلب العاصمة اللبنانية بيروت. ومنذ أن بدأت الشركة مزاولة أنشطتها، التزمت مجموعة إتش إم بتطبيق مبادئ وممارسات البناء البيئي، مولية أهمية قصوى لتقليل الاضطرابات التي تسببها أنشطة البناء وتعزيز راحة قاطني مبانيها ورفاهيتهم. وقد كانت جهود المجموعة وتفانيها سببًا لتوسع نطاق أعمالها نحو دول أفريقية عدّة.

للاستفسارات الإعلامية:

جمان العتقي | كيو كوميونيكيشنز

juman.a@qcomms.ae