عينت مجموعة فنادق الخليج البحرينية، المدرجة في بورصة البحرين، والتي تعمل في عدة دول، شربل حنا بمنصب المدير العام الإقليمي لفنادق المجموعة في البحرين اعتبارا من 1 يوليو 2026، وفق إفصاح الشركة للبورصة الأحد.

وبحسب الإفصاح، شغل حنا سابقا منصب المدير العام لفندق كراون بلازا البحرين، التابع للمجموعة، ويتمتع بخبرة تتجاوز 24 عام في قطاع الضيافة.

عن فنادق الخليج

(وفق موقعها الإلكتروني وحسابها على لينكد إن + بيانات السوق)

- تأسست مجموعة فنادق الخليج عام 1969، فيما يعود نشاطها إلى عام 1967.

- تعمل في إدارة وتشغيل الفنادق، الشقق الفندقية وتقديم خدمات الضيافة.

- تعمل في البحرين، الإمارات، السعودية، وزنجبار.

- تمتلك شركة ممتلكات البحرين القابضة، وهي صندوق الثروة السيادي 25.47% منها.

- تراجع صافي الربح إلى 1.15 مليون دينار بحريني (3.1 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2026 بانخفاض 52% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب تراجع الإيرادات بنسبة 20.9% على أساس سنوي، تزامنا مع حرب إيران التي اندلعت نهاية فبراير وتسببت في تعطل حركة السفر وتأثر السياحة في دول الخليج.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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