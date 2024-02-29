أعلنت شركة ميوز للتنمية السياحية في مصر عن إطلاق منصة للحجوزات السياحية العالمية "ميوز اونلاين بوكينج" باستثمارات تقدر بـ 600 مليون جنيه (19.4 مليون دولار)، بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة بشرى غالي.

وتمثل السياحة مصدر رئيسي للنقد الأجنبي لمصر، التي تعاني حاليا من أزمة في توفير السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والتي أدت لهروب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة العملة المحلية، وأدى إلى قفزات كبيرة في معدل التضخم.

وتهدف "ميوز"، التي تعد أول منصة متكاملة للحجوزات السياحية وعلاقات العملاء، لتسهيل عملية الحجز الإلكتروني للسياح من جميع أنحاء العالم ومساعدة موردي الخدمات السياحية بجميع أنواعهم على مضاعفة مبيعاتهم، وفق بيان الشركة.

وتوقع رئيس مجلس إدارة الشركة، المالكة للمنصة، بشرى غالي خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إطلاق المنصة في أكتوبر القادم.

وقال غالي إن الشركة تعاقدت مع أهم الشركات المصرية الدولية في تنفيذ المشروع العملاق وإن عمل المنصة لن يقتصر على الفنادق فقط بل ستضم كافة الأنشطة السياحية مثل حجوزات الكروز (المراكب النيلية)، أو رحلات السفاري، أو أنشطة الغطس والرياضات المائية.

وسجل عدد السائحين الوافدين على مصر خلال عام 2023 رقم قياسي حيث بلغ 14.906 مليون سائح، فيما توقع وزير السياحة أن تصل حصة مصر من السياحة العالمية إلى 30 مليون سائح من 1.8 مليار سائح عالميا بحلول عام 2028.

وشركة ميوز للتنمية السياحية هي شركة مساهمة مصرية لمجموعة من الشركاء ويرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال المصري بشرى غالي، وفق بيان الشركة.

(إعداد: صفية منير، تحرير: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبار اقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا