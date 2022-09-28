وقعت شركة النفط الجزائرية المملوكة للحكومة "سوناطراك" اتفاق مع مجمع الطاقة الإيطالية إنيل (ENEL) لتعديل سعر بيع الغاز الطبيعي الموجه للأسواق الإيطالية والإسبانية تماشيا مع ظروف السوق، بحسب بيان لسوناطراك يوم الأربعاء.

ولم تذكر الشركة التغير في السعر المتفق عليه.

واتفق الطرفان على توريد كميات إضافية لعام 2022 وكذلك على إمكانية وجود توريدات إضافية في السنوات المقبلة.

وأنهت سوناطراك أيضا مفاوضات حول تسعير الغاز مع مجموعة الطاقة الإسبانية "ناتورجي"، على أن يجري التوقيع قريبا على اتفاق حول الأسعار المتفق عليها، بحسب ما نقلته رويترز يوم الأربعاء عن تصريحات للرئيس التنفيذي لسوناطراك توفيق حكار للصحفيين.

وكانت الجزائر أعلنت، في يوليو الماضي، عزمها تعديل أسعار الغاز في عقود عملائها في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الغاز عالميا.

وارتفعت أسعار الطاقة لمستويات قياسية العام الجاري في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا، أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم. وتسعى الدول الأوروبية لإيجاد بدائل للغاز الروسي بعد خسارته بفعل العقوبات وهو ما زاد من فرص زيادة الكميات المُصدرة من الدول الأخرى المنتجة للغاز ومن بينها الجزائر.

وتوقعت سوناطراك سابقا وصول إيرادات الجزائر من النفط خلال العام الحالي لأعلى مستوى منذ 2014، عند 50 مليار دولار.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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