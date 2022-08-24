أعلنت شركة النفط المملوكة للحكومة الجزائرية سوناطراك، في بيان يوم الأربعاء، عن اكتشاف نفطي جديد بالجزائر تتراوح التقديرات الأولية لحجمه ما بين 48 و150 مليون برميل.

وذكرت سوناطراك، في البيان، أن الكشف تم خلال حفر بئر "حاسي إيلاتو" في رقعة السبع بولاية أدرار الواقعة بجنوب غرب الجزائر.

وتوقعت سوناطراك سابقا وصول قيمة صادرات الجزائر من المحروقات إلى 50 مليار دولار خلال العام الحالي -وهو أعلى مستوى منذ 2014- في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على الغاز والنفط بفعل العقوبات على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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