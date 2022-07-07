وقعت شركة سوناطراك الجزائرية الحكومية، اتفاق مع شركة انجي الفرنسية لمراجعة أسعار بيع الغاز الطبيعي للتعاقد المطبق لمدة 3 سنوات حتى 2024 وذلك لمراعاة "تطورات ظروف السوق"، وفق بيان يوم الخميس.

وارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي عالميا، منذ الحرب الروسية ضد أوكرانيا وفرض عقوبات تحجم صادرات الخام الروسي - الذي يعد أبرز مورد لأوروبا.

ولم تذكر الشركة التغير في السعر المتفق عليه.

وكانت سوناطراك قد أعلنت منذ أيام نيتها مراجعة أسعار الغاز الطبيعي بدون تفاصيل عن الشركات أو القيم الجديدة.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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