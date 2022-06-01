أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية، بدء إنتاج أول شحنة نفط خام من منطقة "حاسي بئر ركايز" الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان لها أن الإنتاج يتم بالشراكة مع المؤسسة العمومية التايلاندية لاستكشاف وإنتاج النفط المملوكة للدولة PTTEP ، في إطار عقد استكشاف وإنتاج المحروقات المبرم في 2010.

ووفقا لموقع الشركة التايلاندية، تمتد منطقة عمل المشروع على 2,686 كيلومتر مربع شرق الجزائر، وتتضمن عدد من حقول النفط، وهو مشروع تمتلكه سوناطراك بنسبة 51%،فيما تحصل شركة PTTEP على حصة تبلغ 49%.

ويتم تنفيذ خطة تطوير المشروع على مرحلتين، ويتوقع أن يبلغ إنتاج المرحلة الأولى 13 ألف برميل يوميا على أن يرتفع إجمالي الإنتاج إلى 60 ألف برميل يوميا بتنفيذ المرحلة الثانية، وفقا للبيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد حسن ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا