أعلنت سوناطراك الجزائرية المملوكة للدولة، يوم الاثنين، أنها ستعمل على تسريع إنتاج ما يقارب 10 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز المكثف بدءا من نوفمبر القادم من حقل حاسي الرمل، أحد أكبر حقول الغاز في الجزائر.

وأضافت الشركة، في بيان، أنها بصدد إنجاز برنامج تطويري لتأكيد الأحجام التقديرية في المكان الذي اكتشفت فيه ما سمته "إمكانات هامة جديدة".

ولفتت إلى أنه بحسب التقييم الأولي تتراوح الإمكانات بين 100 و340 مليار متر مكعب من الغاز المكثف، وهو حجم يشكل "واحدة من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال العشرين سنة الماضية".

يأتي إعلان سوناطراك فيما يعتزم الاتحاد الأوروبي تنويع مصادر الطاقة لزيادة إمدادات الطاقة من دول كالجزائر ومصر وقطر وتقليص الاعتماد على الطاقة من روسيا تدريجيا بشكل نهائي.



(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)



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