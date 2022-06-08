تعتزم شركة "سومیتومو" اليابانية، إقامة مصنع لتصنيع ضفائر السيارات - وهي عبارة عن أسلاك تنقل الطاقة أو الإشارات الكهربائية داخل السيارة - في مصر، ضمن خطة توسعات، وفقا لبيان حكومي يوم الأربعاء، لكنها لم تعلن عن تكلفة المشروع.

وقعت سوميتومو مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لإقامة المصنع على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان يتم تصدير كامل إنتاجه.

لدى الشركة بالفعل 8 مواقع إنتاج في مصر، وتصدر منتجاتها إلى معظم الشركات العالمية المصنعة للسيارات بأوروبا والشرق الأوسط، وفقا للبيان.

ويتوقع أن يتم تنفيذ المشروع خلال عام ونصف، على أن يبدأ التشغيل نهاية العام المقبل.

وسيكون المصنع الجديد أكبر مصانع شركة "سومیتومو" اليابانية على مستوى العالم، حسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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